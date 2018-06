Facebook rastrea cada movimiento de tu mouse

(Tomada de la Red)

En un documento enviado al Senado de los Estados Unidos, Facebook contesta punto por punto a las preguntas que le plantea esta institución.Son 228 páginas de memorándum donde la compañía expone la forma en que opera respecto a los datos de los usuarios. Uno de los aspectos más polémicos es el de la recogida de información, indica Informe21 La compañía de Mark Zuckerberg lista en varias ocasiones a lo largo del documento cómo recoge datos concretos sobre los dispositivos del usuario y el uso que hace de ellos. En la computadora, uno de los parámetros más llamativos que Facebook monitoriza son los movimientos del ratón.Tradicionalmente este tipo de rastreo, conocido como "mouse tracking" se utiliza para saber cómo se comportan los usuarios dentro de una plataforma de software, con el objetivo de reunir información para mejorar su interfaz.En el ordenador, Facebook controla los movimientos del cursor del ratón, así como si una ventana está en primer o segundo plano. La compañía añade entre paréntesis que este tipo de información “puede ayudar a distinguir a los humanos de los robots”.También señala que toda la información recogida de un usuario a través de los múltiples dispositivos que usa, como computadoras, smartphones, televisores conectados, etc, se cruza para “ayudar a proporcionar la misma experiencia personalizada donde sea que la gente use Facebook”.El documento no aclara si Facebook usa los movimientos del ratón para algo más que distinguir entre humanos y robots, aunque tampoco afirma que lo utilice exclusivamente para este propósito. En el pasado se ha acusado a la red social de probar métodos que empleaban el "mouse tracking" para determinar, no solo en qué anuncios hace click un usuario, sino en qué puntos de la pantalla se detiene y durante cuánto tiempo.Este tipo de información tiene importancia en tanto el lugar donde se detiene el cursor coincide en muchas ocasiones con el punto donde centramos nuestra atención, según los expertos.