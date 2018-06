Plataforma tecnológica promete mejorar servicios en Alemania

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Durante la feria sobre tecnologías de la información, telecomunicaciones, software y servicios CEBIT 2018 la compañía Huawei presentó su visión de conectividad en múltiples ámbitos trámites eficientes en línea, servicios de emergencia conectados, alumbrado inteligente y hasta medición demográfica en tiempo real, forman parte de ecosistema que Huawei presenta en CEBIT, feria tecnológica que se lleva a cabo en Hannover, Alemania.



Auto conectado



La plataforma "OceanConnect IoV" (Internet de los vehículos, por sus siglas en inglés) de la compañía, permite el monitoreo de la batería en autos eléctricos, realizar llamadas de emergencia, controlar el auto por voz, además crea un perfil del conductor para enviar recomendaciones.



De acuerdo con Huawei su sistema está instalado en 1.3 millones de autos en Europa y estiman llegar a 4.5 millones en 2020.

Servicios digitales



Ya sea a través de sistemas en Internet o kioskos digitales, los ciudadanos podrán realizar todo tipo de trámites sin tener que acudir directamente a una oficina gubernamental.



Como ejemplo, una licencia de conducir podría tramitarse en línea y ser enviada por correo postal, o imprimirse desde una cabina capaz de reconocer al ciudadano y escanear sus documentos.



Cámaras inteligentes



La colocación de cámaras para seguridad de los ciudadanos no es novedad, pero Huawei planea incluir nuevo software para, por ejemplo, identificar criminales a través de escaneo facial.



Otras de las posibilidades es alertar a las autoridades en caso de algún incidente para que acudan de inmediato, lo cual no solo aplicaría para accidentes, también para informar del mal estado del camino, como algún hoyo u obstrucción, de esta manera el tráfico sería más ágil.



Luces, agua, servicios inteligentes



Mediante sensores colocados estratégicamente en la ciudad los servicios estarán garantizados para los ciudadanos. Las luminarias se encenderán siempre que haga falta y con la intensidad necesaria según la hora del día y su posición. Asimismo podría predecirse la falta de agua en alguna zona de la ciudad para actuar antes de que eso suceda.



Demográficos



Saber exactamente cuántas personas hay en una ciudad, su género y edades, no solo ayudaría a generar programas e iniciativas de acuerdo con las necesidades también permite mantener la seguridad.



Mediante reconocimiento facial y cámaras térmicas es posible conocer el número de personas que, por ejemplo, se encuentran en un estadio, de esta manera el sistema puede predecir posibles problemas.



También la industria



Un completo tablero de control puede mostrar el comportamiento en tiempo real de las operaciones de una institución financiera y alertar en caso de detectar alguna anomalía.



Por otra parte, en un supermercado inteligente los precios se mantienen actualizados desde una computadora, haciendo innecesarias las etiquetas de papel.



Alemania inteligente



Durante el CEBIT Huawei firmó un convenio que promete hacer de Duisburg, ciudad alemana, una de las más conectadas en los próximos cinco años. Al lado de DU-IT, una subsidiaria municipal, a través de información y tecnologías de comunicación esperan elevar la calidad de vida de los ciudadanos que gozarán de seguridad y eficiencia.



El sistema de Huawei integra "Internet de las Cosas", comunicación, un centro de datos en la nube y un comando central inteligente.



Mediante un modelo de infraestructura como servicio también se planea la digitalización en 3D de algunos edificios y zonas históricas para generar visitas virtuales.