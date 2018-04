Facebook está pensando en desarrollar sus propios chips

(Tomada de la Red)

La red social podría ir más allá de solo software y estarían pensando en desarrollar hardware; específica, sus propios chips.Sí, es cierto que Facebook ya está metido en el hardware a través de Oculus. Pero una oferta de trabajo desenterrada por Bloomberg sugiere que la empresa está buscando a alguien para liderar un equipo que construya un chip tipo SoC (System-on-a-Chip), crear firmware y desarrollar controladores.Es posible que esos chips no sean para productos de consumo "popular", sino que también estén orientados a las máquinas que corren de fondo en Facebook: servidores, inteligencia artificial, etcétera.Aunque bien podría ser que se usen esos chips en el futuro para nuevas versiones de Oculus VR u otros productos de los que todavía no sabemos nada.Por ahora, el foco de Facebook en cuanto a hardware, al menos de forma indirecta, parece estar en la inteligencia artificial. Las máquinas para desarrollar aquello necesitan mucho poder de procesamiento y si eres una empresa grande con mucho dinero, bien puedes crear tus propios chips sin necesidad de comprárselos al resto.Ojalá que cualquier hardware nuevo que desarrollan no sea para espiarnos porque eso sería terrible y cuestionable, según información de Informe21.