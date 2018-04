¿Aburrido de Netflix? Te mostramos 4 sitios para ver películas gratis

(Tomada de la Red)

Aunque actualmente son pocas las personas que no tienen una cuenta en la plataforma de streaming Netflix muchos descubren que ya han visto la mayoría de las películas buenas que el servicio ofrece, por eso, es razonable que busquen otras opciones cuando no se puede encontrar nada interesante para ver.Sin embargo, esa búsqueda puede resultar confusa, porque existen un sinfín de sitios que, supuestamente, ofrecen versiones de alta calidad de las últimas películas pero la triste realidad es que la mayoría no son fiables, ni tampoco legales.Es por eso que a continuación te presentamos una lista de los mejores sitios para ver películas gratis online, sin infringir ninguna ley, ni poniendo en peligro la seguridad de tu computadora o de tus redes sociales.Crackle es propiedad de Sony, por lo que presenta una sólida biblioteca de películas y programas de televisión de Sony Pictures Entertainment. En la colección, encontrarás una buena cantidad de éxitos taquilleros, junto con una generosa cantidad peliculas genéricas. Hay una biblioteca diversa de opciones gratuitas. Crackle es un gran recurso, aunque las constantes interrupciones de los anuncios publicitarios pueden aburrirte bastante rápido.YouTube, seguramente, es el sitio más grande de videos, pero Vimeo es probablemente el mejor. El sitio tiene un diseño limpio que carece de anuncios y los beneficios de una comunidad de usuarios activa que se considera más profesional y constructiva que la de YouTube. De esta comunidad, emerge una gran cantidad de excelentes cortos originales y largometrajes.Vimeo también tiene una sección bajo demanda, en la que los usuarios pueden comprar películas completas y programas de televisión. La mayoría son independientes, pero algunas ofertas también son producidas por los principales estudios. De cualquier manera, Vimeo es un gran lugar para encontrar películas gratuitas de alta calidad.Aunque puede que no sea un servicio tan conocido como los anteriores, Pluto TV es digno de mención. No solo cuenta con películas “on demand”, sino que también se trata de un servicio de transmisión de televisión en vivo totalmente gratuito, que aloja contenidos seleccionados de toda la Web.Si bien los canales varían, están enfocados en las películas, y Pluto TV cuenta con nueve canales de películas en vivo. Hay dos canales de películas de uso general, y el resto se centra en categorías específicas. Por lo general, ofrece bastante variedad.El sitio web de Shocker Internet Drive-In parece que fue hecho en los años 90, pero es un gran recurso. El sitio se actualiza semanalmente con clásicos de terror “destacados”, que luego están disponibles para su descarga gratuita. La plataforma es una pequeña exposición divertida hacia el pasado, con exhibiciones semanales enmarcadas en un estilo clásico. Los usuarios también pueden comprar copias en DVD de cualquier película por solo $3 dólares.Con información de DIGITALTRENDS.COM