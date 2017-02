CIA publica experimento en Marte

(Tomada de la Red)

En enero la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, publicó en línea más de 12 millones de páginas de documentos desclasificados, publicó el portal RT. Entre los documentos divulgados, que arrojan algo de luz sobre las actividades de la agencia durante el golpe de Estado de 1973 en Chile, sobre la guerra de Vietnam y la Guerra Fría, se ha encontrado uno que describe un experimento paranormal realizado por la entidad.El documento titulado 'Investigación de Marte', fechado del 22 de mayo del 1984, contiene la transcripción de un experimento llevado a cabo por un agente de la CIA junto con un médium.¿En qué consistió el experimento?El agente encargado de llevarlo a cabo escribió una fecha y un lugar en un papel, luego metió el papel en un sobre y lo selló.El sobre sellado fue entregado al médium, que fue advertido de que el experimento estaría relacionado con coordenadas geográficas, aunque no se le dieron más especificaciones.En la nota el agente de la CIA había escrito: "1. Planeta Marte. 2. Tiempo: aproximadamente un millón de años antes de Cristo".Después el agente comunicó unas coordenadas al médium (40,89 grados de latitud norte y 9,55 de longitud oeste) y le pidió que se concentrara en estos datos."Tengo una visión oblicua de una pirámide o una forma piramidal… Es muy alta, parece estar situada en un territorio grande y desolado. Es de color amarillento...", empezó a contar lo que veía el médium.Al ser preguntado sobre la superficie del planeta, el médium respondió que veía "nubes de tormenta oscuras" que podían indicar un "problema geológico"."Veo unas estructuras megalíticas muy grandes… Imágenes sombrías de personas, muy altas y delgadas… como si hubieran estado allí pero ya no estuvieran... Ya no viven allí".Las coordenadas indicadas al médium por el agente corresponden a la región marciana de Cydonia Mensae, donde los ufólogos, según 'The Mirror', a menudo detectan "formas piramidales artificiales".Aunque actualmente ellos lo hacen con la ayuda de imágenes de satélite en Google Earth en vez de recurriendo a especialistas en lo paranormal.