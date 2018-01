Estos fueron los juegos más descargados de la eShop de Switch durante 2017

(Tomada de la Red)

La eShop de Nintendo cuenta con una diversidad de títulos digitales que ofrecen experiencias de juego para gamers de todo perfil.Si bien la tienda nos permite ver cuáles son los juegos más populares de nuestra región, es probable que en más de una ocasión te hayas preguntado cuáles son los lanzamientos más exitosos a nivel mundial, indica levelup Para sacarte de la duda, Nintendo publicó una lista en la que lo revela.En ella, Nintendo menciona que Stardew Valley fue el juego más descargado de la eShop de Nintendo Switch a nivel mundial. Siguiéndole los pasos se encuentran aclamados títulos como Minecraft, Sonic Mania y Rocket League.En una segunda lista, Nintendo reveló que Minecraft fue el lanzamiento digital para Switch que más descargas consiguió en la eShop japonesa. Otros títulos que fueron un éxito en la tienda de esta región fueron Senran Kagura, Kamico, Snipperlipcs y Metal Slug 3.Es importante señalar que en ninguna de las 2 aparecen populares lanzamientos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey o Splatoon 2. Así pues, parece que sólo tiene en cuenta lanzamientos que debutaron originalmente como exclusivas del formato digital.JUEGOS MÁS POPULARES A NIVEL MUNDIAL1. Stardew Valley2. Minecraft3. Sonic Mania4. Rocket League5. Snipperclips6. Overcooked7. Shovel Knight8. FAST RMX9. Kamiko10. SteamWorld Dig 2JUEGOS MÁS POPULARES EN JAPÓN1. Minecraft2. Snipperclips3. Senran Kagura4. Kamiko5. Metal Slug 36. Overcooked7. King of Fighters 988. Vs. Super Mario Bros.9. Othello10. Strikers 1945¿Alguna vez imaginaste que estos serían los más populares en la eShop? ¿Has comprado alguno de estos títulos en Switch? Cuéntanos en los comentarios.En otras noticias, hace unas semanas Nintendo reveló cuáles fueron los títulos más jugados en Switch en Estados Unidos y creemos que el primer lugar no te sorprenderá.Por otro lado, NPD Group anunció que Switch fue la consola más vendida en Estados Unidos durante diciembre de 2017 y varios de sus títulos consiguieron un lugar entre los juegos más populares del mes pasado.