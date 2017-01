"Resident Evil 7" llega a Xbox Play Anywhere

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Phil Spencer, jefe de Xbox, confirmó este jueves por medio de su cuenta de Twitter que “Resident Evil 7” formará parte del programa Xbox Play Anywhere, una vez sea lanzado el 24 de enero.



Esto significa que si adquirimos la versión digital de “Resident Evil 7 biohazard” en la Xbox Store o en la Windows Store (incluye preventas hechas en Xbox hasta la fecha) automáticamente tendremos acceso al juego en ambas plataformas.



Como título de Xbox Play Anywhere, los jugadores pueden salvar sus partidas de “Resident Evil 7 biohazard”, DLC (incluyendo add-ons, Pases de temporada, y desbloqueables), Gamerscore y logros en Xbox Live, para que puedan retomar el juego justo en donde lo dejaron en otro Xbox One o PC con Windows 10.



A diferencia títulos anteriores a la saga,de las últimas entregas de la serie, esta Capcom decidió dar un giro de tuerca y volver a sus inicios, centrándose en el survival horror para ofrecernos una aventura que recupere las raíces de la franquicia, incluyendo el cambio de perspectiva de la tercera a la primera persona.



El título estará disponible tanto para PlayStation 4 como para Xbox One y PC.