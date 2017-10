Cómo compartir una conversación de WhatsApp sin tomar screenshot

(Agencias)

Compartir nuestras conversaciones de WhatsApp es una práctica que ha adquirido cierto grado de normalidad. La manera más común de hacerlo es por medio de una captura de pantalla por ser lo más práctico, pero dicha aplicación cuenta con otros trucos que no todos dominan.



Hay dos formas para compartir tus charlas virtuales sin darle "pantallazo"; puedes entrar directamente a la conversación que deseas enviar, en los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha selecciona la opción "más", luego presiona "enviar por correo". La aplicación te preguntará si deseas adjuntar los archivos de la conversación o no; es decisión tuya.



Una vez que presiones la opción que deseas elegir se generará un archivo que contiene la conversación que has seleccionado, el cual podrás enviar por correo a cualquier persona.



La otra forma de hacerlo no dista mucho de ésta. Desde la pantalla principal -donde se encuentran todas tus conversaciones- debes presionar los tres puntos de la esquina superior derecha y seleccionar la opción "ajustes", después ve a "chats", una vez ahí elige la opción "historial de chats" y luego selecciona "enviar chat por correo", deberás elegir el chat que deseas mandar; el resto del proceso es igual al anterior.



Es importante tener en cuenta que esta opción resulta viable sólo si quieres mandar una conversación entera, pues el "truco" no te permite seleccionar mensajes específicos.