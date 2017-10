En la UAM crean biosensor para detectar cancer de mama

(Tomada de la Red)

Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I) desarrollaron un capaz de detector el cáncer de mama a partir de la localización de biomarcadores presentes en la saliva de la paciente.En el Laboratorio de Nanotecnología e Ingeniería Molecular, del Departamento de Química de la UAM-I, se ha trabajado en el desarrollo de nanobiosensores, que si bien se conocen en el mundo y se han desarrollado con un principio similar para detectar otras enfermedades, no existe uno para cáncer de mama.La maestra Ximena Estefanía Olvera Rocha, integrante del equipo científico de la UAM-I, explica que el proceso de la investigación siguió la premisa que ante la presencia de cáncer en el organismo, el metabolismo cambia y hay ciertos metabolitos que se distribuyen en el torrente sanguíneo.“Si uno mide los metabolitos en la sangre estarían más elevados y en la saliva, al ser un ultrafiltrado de la sangre, se pueden encontrar en pequeñas cantidades. De ahí la importancia de diseñar un dispositivo sensible a la presencia de esas moléculas en la saliva empleando nanotecnología y que es capaz de detectarlas en bajas concentraciones”.El dispositivo esta conformado por un papel colorimétrico que en tres minutos indica si hay presencia de la enfermedad, similar al utilizado en pruebas de embarazo.Cabe hacer hincapié en que no es sustituto de ninguno de los análisis que actualmente se utilizan para detectar cáncer de mama, es un complemento para saber que algo no está bien. Fuente AGENCIAID