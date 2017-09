Laudrive, la alternativa a Uber y Cabify

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando solicitan un servicio de transporte, las mujeres señalan que suelen sentirse más seguras cuando la conductora también es una mujer, y lo mismo sucede por parte de las taxistas. El problema era que hasta ahora no existía un servicio que las conectara.



Para solucionar esto, emprendedores mexicanos crearon Laudrive luego de notar que, pese a que el modelo de conductores privados era un buen negocio, no cubría todas las necesidades.



"Investigamos el por qué en este tipo de servicios participaban pocas mujeres y descubrimos que la mayoría no quería arriesgarse. Les daba miedo conducir, sobre todo en la noche. Había un problema de confianza también del lado del cliente que les decía que se sienten más seguras al estar con una mujer", explicó Luis Fernando Montes de Oca, CEO de la empresa.



Laudrive funciona como una aplicación para iOS y Android. Los usuarios deben darse alta en la plataforma y registrar una tarjeta de crédito o débito para realizar los pagos.



Una vez confirmada la petición del servicio se comparte no solo la información de la conductora y las placas del auto sino el color para identificarlo más fácilmente.



La startup ha recibido el apoyo de un fondo de capital privado y desde octubre pasado se han dedicado a buscar a conductoras en la Ciudad de México. La oportunidad ha llamado la atención de mujeres que quieren hacer dinero en su tiempo libre, y también de aquellas que no encuentran espacio en el mundo laboral.



"Tenemos el caso de una señora 60 años que está feliz, se siente útil y trabaja a la hora que quiere. Como ella, invitamos a que se animen, si les gusta manejar pueden generar un ingreso extra, solo deben entrar a nuestra página y registrarse para que les demos una cita en nuestras oficinas".



Y es que para convertirse en "Laudys", como llaman a las conductoras, se necesita pasar por un proceso de verificación que incluye un examen psicométrico, una entrevista y un examen toxicológico que se realiza de manera aleatoria para que las candidatas no puedan prepararse.



Es necesario además que cuenten con un vehículo privado con una antigüedad máxima de 10 años, aire acondicionado y cuatro puertas. A la fecha más de 380 mujeres han superado las pruebas y ya tienen la certificación para dar el servicio a través de la plataforma.



Laudrive brinda además capacitación para las conductoras, no solo para facilitar su trabajo con temas como el buen uso del GPS, también les indican cómo actuar en caso de presentarse alguna contingencia, "tienen todo nuestro respaldo, les enseñamos buenas prácticas para dar el servicio ya que están reguladas".



Incluso, cada mes la empresa realiza una reunión para tratar el tema que las mujeres decidan, por ejemplo contabilidad.



Por ahora el servicio solo se encuentra disponible en la Ciudad de México, sin embargo el fundador espera en breve iniciar operaciones en Monterrey y Guadalajara.



La tarifa mínima por el servicio es de 40 pesos, una vez iniciado el viaje se cobra por minuto y kilómetro. Montes de Oca señala que si bien el costo es un poco más elevado que su principal competencia, los precios son aceptados, "porque vendemos confianza". Detalló que se quedan con una comisión de 20% por cada viaje realizado.



Una vez concluido el trayecto ambas partes pueden calificarse entre sí. Además, aunque el sistema es exclusivo para mujeres y niños menores de 12 años, entre más se utilice el servicio una usuaria con una buena puntuación puede subir de nivel, "si utiliza la aplicación más de 20 veces ya puede subir a hombres".