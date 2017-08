Uber: atendemos todas las quejas de los usuarios

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La empresa Uber asegura que atiende y soluciona todas las quejas y molestias de los usuarios y socios que acusan una baja en la calidad del servicio que vienen brindando desde 2015 en la Ciudad.



Aclara que por cuestiones de seguridad y debido a las políticas de la trasnacional, a particulares no proporciona ninguna información, pero sí a las autoridades encargadas de investigaciones donde se ven involucrados choferes.



Esta situación, aseguran, ha generado una percepción de "cerrazón" de parte de Uber, problema que están en miras de mejorar por lo que conminan a los afectados a denunciar cualquier situación anómala.



Detalla también que otra de las quejas más comunes es que las cosas olvidadas en las unidades no son devueltas; sin embargo, según los resultados que han obtenido, 80% se regresan a sus dueños casi de manera inmediata principalmente celulares, carteras y llaves, para esto incluso cuentan con una tarifa de recuperación de 80 pesos.



En un documento que los encargados del departamento de Comunicación Social hicieron llegar a EL UNIVERSAL, dejan en claro también que los malos tratos o un servicio pésimo de parte de los conductores se pueden solucionar de manera inmediata con sólo calificar al socio que les tocó.



En la Ciudad de México la evaluación de los choferes de parte de los usuarios es casi nula, por lo que no se dan por enterados del mal trato o servicio que recibió un usuario.



"Al día de hoy, aquellas cuentas de socios conductores que tienen una calificación menor a la determinada en cada ciudad son desactivadas por incumplir con los términos y condiciones de uso, lo cual busca asegurar la calidad del servicio que los socios brindan a los usuarios.



"Fomentamos constantemente que los usuarios califiquen el servicio de los socios así como fomentamos que los socios califiquen a sus usuarios para que la experiencia sea de la mayor calidad.



"El promedio de calificación de los usuarios hacia los socios en México es de 4.725 y en Guadalajara 4.73", resalta el documento.



Explica también los cobros por limpieza de unidades; asegura que como máximo se han cobrado mil 200 pesos. El usuario debe de tomar en cuenta, además del aseo del vehículo, el tiempo que deja de trabajar, lo cual le genera pérdidas al usuario y a la empresa, por lo que el cobro puede parecer excesivo.



"La tarifa que se cobra al usuario por limpieza del auto del socio conductor tiene un rango que va de los 200 a mil 200 pesos dependiendo del tipo de accidente.



47% de estos casos son procesados y confirmados, el otro 53% no lo son y no han tenido cargos a usuarios. En todos los casos se hace una investigación detallada y según los resultados se determina cómo proceder", se lee.



Sobre la mala percepción que se ha generado de los cobros excesivos, sobre todo, cuando se registró la última contingencia ambiental, Uber revela que las tarifas y el pago demás que se exigió a los usuarios, fueron devueltos y a raíz de este primer incidente, no volvieron a implementar tarifas dinámicas en problemas ambientales.