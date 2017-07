The CIU: jóvenes impulsan a la televisión por internet

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los jóvenes mexicanos son los principales consumidores de la televisión de paga por internet haciendo crecer el número de usuarios 24% anualmente, dijo Gonzalo Rojón, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU).



"Los jóvenes llevan la punta de lanza tecnológica, obviamente han cambiado la forma de ver televisión, ellos quieren todo bajo demanda, en el momento que quieren", explicó Rojón.



La televisión de paga por internet conocida como Over The Top (OTT) cerró el primer trimestre del año con 7 millones de usuarios, según The CIU.



"La oferta de contenidos exclusivos de manera ubicua y bajo demanda ha impulsado la preferencia por la contratación de OTT", aseguró la firma. The CIU subraya que la televisión de paga por internet alcanzó un porcentaje del mercado que a las empresas de televisión de paga tradicionales les llevó cuatro décadas lograr.



La TV de paga en línea se acerca al número de suscriptores de la televisión por cable, que cuenta con 31% del mercado, y tras la televisión vía satelital que se mantiene como líder, con 44.7%. Los precios son competitivos, aunque los suscriptores de televisión de paga en línea deben contar con el servicio de banda ancha, agregó Rojón.



El número de plataformas OTT se incrementa constantemente; sin embargo, eso no significa que el resto de los medios se queden estancados. "Estamos viendo distintas estrategias con las cuales están empezando a competir para que sus servicios sean atractivos", destaca el analista.



Las empresas de televisión de paga comienzan a ofrecer el acceso a ciertas plataformas de televisión por internet como parte de sus paquetes. Rojón mencionó que la televisión por cable y satelital seguirán creciendo, pero se encuentra en una fase de maduración distinta a los OTT.



"No están desconectando suscriptores, sólo no crecen al mismo ritmo". El segmento de televisión restringida sumó 25 mil 920 millones de pesos, de los cuales, la televisión por internet alcanzó 2.7 millones que representan 10.3% de los ingresos totales.



"Ello es atribuible a que el pago mensual por la suscripción a un servicio OTT resulta más asequible incluso que los paquetes básicos de prepago de TV por satélite", destacó The CIU.



En promedio, el pago mensual por un servicio de televisión por internet es de 120 pesos, mientras que el precio de un paquete básico en televisión restringida es de 198 pesos al mes.



Precios de TV de paga crecen 4.5%.Durante la segunda quincena de junio, los precios de televisión de paga se incrementaron 4.5%, mientras que en la primera quincena el aumento fue de 4.4%.



"Los servicios de internet y TV de paga registraron una inflación de 0.7% y 4.4%, respectivamente", detalló el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Agregó que los servicios de telefonía móvil disminuyeron 4.4%.