Usuarios en China denuncian cortes en WhatsApp

BEIJING, CHINA. (AP)

Los usuarios de WhatsApp en China reportaron el martes cortes generalizados del servicio, en medio de temores a que las autoridades chinas bloquearan al menos en parte el popular servicio de mensajería en el país más poblado del mundo.



Los usuarios denunciaron en otras redes sociales que no podían acceder a la aplicación de mensajería sin un software para navegar desde una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés), utilizado para eludir el aparato chino de censura conocido popularmente como La Gran Muralla Cortafuegos.



WhatsApp, que pertenece a Facebook y ofrece cifrado de punta a punta, tiene un número de usuarios relativamente pequeño pero fiel entre los chinos que desean mayor protección del fisgoneo oficial que el que brinda el app local WeChat, ubicuo pero estrechamente vigilado y filtrado.



La discusión sobre el estatus de WhatsApp viene en un momento políticamente delicado para China.



El gobierno prepara un congreso partidario al tiempo que la censura intensificó sus esfuerzos para borrar toda mención de Liu Xiaobo, el activista galardonado con el premio Nobel de la paz que murió el jueves estando preso.



Un informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto reveló detalladamente cómo la censura china pudo interceptar en tiempo real las imágenes conmemorativas de Liu en los chats por WeChat, una hazaña indicativa de la capacidad del gobierno para reconocer imágenes.



Aparentemente las imágenes eran el blanco de la medida para censurar WhatsApp. El martes por la tarde, los usuarios en China podían enviar textos por la plataforma sin VPN, pero no imágenes.



Nadim Kobeissi, un investigador radicado en París que ha estudiado los cortes a WhatsApp, opinó que la Gran Muralla Cortafuegos solo bloqueaba el acceso a los servidores de WhatsApp que enrutan imágenes entre usuarios, pero no los servidores que manejan mensajes de texto.



Kobeissi dijo que los mensajes de voz aparentemente estaban bloqueados, pero no había indicios de que las autoridades chinas estuviesen descifrando mensajes de WhatsApp.