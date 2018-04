Facebook considera cobrar para eliminar la publicidad

(Tomada de la Red)

Por lo general, tenemos un contacto o varios, en Facebook, que siempre anda compartiendo que recibieron un mensaje de Mark Zuckerberg diciendo que si no se reenvía, van a empezar a cobrar por usarlo. Si bien esto es falso, lo que no es, es la idea de cobrar por eliminar la publicidad.La noticia no es de sorprender, ya que hace una semana, a raíz del escándalo de Cambridge Analytica (donde se ha descubierto que hay más test que se usaron para robar datos), uno de los miembros del staff dijo precisamente que se analizaba la idea de eliminar la publicidad cobrando una tarifa a los usuarios. Ahora un analista reafirma esta propuesta.Todos sabemos que la publicidad de esta red social se basa en los gustos del usuario, Y si no quieren que les aparezca, como cualquier otro servicio de suscripción, tendrían que pagar por no verla. Esto no es una medida aún aprobada y seguramente no sería del agrado de los usuarios, aunque hay quien alega que la red es quien debería redituar algo a los mismos por todos los datos gratis que les ofrece.Aunque el CEO de Facebook siempre ha defendido un servicio gratuito, basado en publicidad, esto no significa que no pueda lanzar una versión “premium”.Esto no se ha hecho porque sabe que mucha gente no puede pagarlo y que incluir publicidad es a su juicio, la mejor alternativa y así ofrece la mejor experiencia, si bien todos sabemos que hay marcas que pagan por mostrarse además de otros medios de publicidad.Según el analista, solo en Estados Unidos el precio ideal por no tener publicidad sería de $7 USD esa es la cantidad que mensualmente obtiene de los usuarios, pero de aplicarlo, cobraría unos $10 USD aproximadamente.Debido a que no todos lo pueden pagar, la idea es ofrecer este servicio a personas que pueden costearlo, lo cual sería una medida inteligente solo falta ver si prefieren conservar la publicidad con tal de no pagar esto igual se aplicaría a las empresas, sobre todo a las marcas de lujo, quienes se les cobra más.Es por eso que a ellos se les cobraría entre $11 y $14 USD. Si bien esto no afectaría a los usuarios finales, sin duda las marcas no van a estar de acuerdo. Ya veremos que pasa al final, según información de PoderPDA.