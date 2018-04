Iphone X en color dorado podría ser presentado este semestre

(Tomada de la Red)

Solamente unos días atrás fue presentado el iPhone 8 y iPhone 8 Plus en color rojo, siendo para algunos una nueva versión de este smartphone de gama alta, pero resulta extraño que el iPhone X no haya recibida una nueva variante de color, a pesar de que sus ventas no han sido las esperadas, pero esto no es completamente malo desde el punto de vista de las filtraciones.Este fin de semana, la FCC publicó una fotografía de un iPhone X dorado, eso significa que los de Apple están preparando una nueva variante de color de su smartphone insignia, posiblemente para incrementar las ventas como lo mencionábamos al principio.Todavía no tenemos muchas novedades sobre el iPhone X dorado, pero un detalle extraño es que en los documentos se menciona que es un iPhone con pantalla LCD, mientras el iPhone X ostenta una pantalla OLED, generando algunas dudas.Quizás Apple esté lista para anunciar el iPhone SE 2 que tendría un diseño similar al iPhone X, aunque sus especificaciones técnicas serían más reducidas, según información de PoderPDA.