Facebook ya permite bloquear amigos por 30 días en México

(Tomada de la Red)

Facebook activó en México su herramienta ''Snooze'', una opción para dejar de seguir temporalmente a una persona, página o grupo durante 30 días.De acuerdo con la plataforma, el pasado 15 de diciembre se anunció dicha actualización, sin embargo, la opción todavía no estaba disponible en el país.''Snooze'' no dejar de seguir a un amigo de forma permanente, simplemente se dejan de ver sus publicaciones durante 30 días, además, las personas no serán notificadas de esta acción.Asimismo, los usuarios podrán saber cuánto tiempo resta del periodo de aplazamiento, o en caso de arrepentirse revertir esta configuración.Fuente: INFORMADOR.MX