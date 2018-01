Los hornos de microondas, tan contaminantes como los automóviles

(Tomada de la Red)

El uso de los hornos de microondas solo en la Unión Europea (UE) emite tanto dióxido de carbono como casi siete millones de automóviles, según un estudio publicado en la revista Science of the Total Environment.Científicos de la Universidad de Manchester encontraron que los microondas emiten 7.7 millones de toneladas de dióxido de carbono por año en la UE, lo que es igual a las emisiones anuales de 6.8 millones de automóviles.Los microondas representan el mayor porcentaje de ventas de todo tipo de hornos en la UE, con cifras que llegarán a casi 135 millones en 2020. A pesar de esto, la tasa de sus impactos sobre el medio ambiente no se conocía.Los responsables de la investigación, liderados por Alejandro Gallego-Schmid, llevaron a cabo el primer estudio exhaustivo sobre los impactos ambientales de los hornos de microondas, considerando su ciclo de vida completo.El estudio utilizó la evaluación del ciclo de vida (LCA, por sus siglas en inglés) para estimar los impactos de los microondas, teniendo en cuenta su fabricación, uso y gestión del desecho al final de la vida útil.En total, los científicos investigaron 12 factores ambientales diferentes, incluido el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y la toxicidad ecológica.Descubrieron, por ejemplo, que los microondas utilizados en toda la UE emiten 7.7 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, el equivalente a la emisión anual de 6.8 millones de automóviles.La investigación muestra que los principales "puntos calientes" ambientales son los materiales utilizados para fabricar las microondas, el proceso de fabricación y la gestión de residuos al final de la vida útil.Por ejemplo, el proceso de fabricación por sí solo contribuye con más del 20 por ciento al agotamiento de los recursos naturales y al cambio climático.Sin embargo, es el consumo de electricidad de los microondas el que tiene el mayor impacto en el medioambiente, teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, desde la producción de combustibles hasta la generación de electricidad.En total, los microondas en toda la UE consumen un estimado de 9.4 teravatios por hora (TWh) de electricidad cada año, lo mismo que la generación anual de electricidad de tres grandes plantas de energía de gas.El estudio detectó que, en promedio, un horno de microondas individual utiliza 573 kilovatios hora (kWh) de electricidad durante su vida útil de ocho años, lo que equivale a la electricidad consumida por una bombilla LED de 7 vatios, que se deja encendida continuamente durante casi nueve años.Esto a pesar del hecho de que los microondas pasan más del 90 por ciento de su vida inactivos, en el modo de espera.Los autores del estudio sugieren que los esfuerzos para reducir el consumo de los microondas deben centrarse en mejorar la conciencia y el comportamiento de los consumidores para usar los electrodomésticos de manera más eficiente.Fuente: INFORMADOR.MX