¿Cuándo será el próximo eclipse solar?

(Tomada de la Red)

¿Cómo se produce un eclipse solar? Un eclipse es la ocultación de un astro por otro; en este caso, es nuestra Luna la que oculta o tapa la imagen del Sol.



El más espectacular es el eclipse total de Sol, en el que el día se vuelve noche temporalmente por el paso de la Luna entre el Sol y la Tierra.



Los eclipses son fenómenos cíclicos, por lo que tienen una periodicidad, de ahí que no siempre tengan lugar el mismo número de eclipses cada año.



El próximo eclipse solar será el 26 de Febrero de 2017. El eclipse anular de Sol será visible en algunas partes del mundo.



Por desgracia, España no será una de ellas y tendremos que conformarnos con ver el eclipse por internet. Sí que será visible en Sudamérica: Argentina, Bolivia, Uruguay o Chile serán las zonas privilegiadas.



En la franja africana de Zimbabue, Camerún, Ghana, Sudáfrica o Nigeria, también será visible. En Isla de Pascua, debido a la baja altitud del Sol, el eclipse será prácticamente imperceptible.



El eclipse será anular, casi total, por lo que no se recomienda bajo ninguna circunstancia observarlo sin filtro. El momento álgido se producirá antes del mediodía, por lo que se espera una caída leve de temperatura, posiblemente de 5 a 10 grados.



El siguiente eclipse solar será en agosto. Tendremos la suerte de que será un eclipse total de Sol. La fecha del evento será el 21 de agosto de 2017. La fase total, en la que el Sol está totalmente cubierto por la imagen de la Luna, puede durar como máximo 7 minutos.



En 2018 tendremos más suerte pues en vez de dos eclipses de sol tendremos tres.