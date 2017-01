Gobierno de EU demanda a Oracle por discriminación

NUEVA YORK , EU.(AP)

El Departamento del Trabajo demandó a Oracle, argumentando que la empresa de tecnología paga a sus empleados hombres blancos más que a los no blancos y que a las mujeres que tienen el mismo rango laboral.



La demanda agrega que la compañía tiene una práctica sistemática de favorecer la contratación de trabajadores asiáticos para desarrollo de productos y otras tareas técnicas, lo que da como resultado discriminación de solicitantes no asiáticos.



En un comunicado emitido el miércoles, Oracle calificó la demanda como "políticamente motivada con base en acusaciones falsas totalmente carentes de sustento".



A inicios de enero, el Departamento del Trabajo demandó a Google con el argumento de que la empresa se ha negado a proporcionarle registros de compensación a empleados y otra información, como parte de una auditoría diseñada para asegurarse de que no esté discriminando a trabajadores.