¿Qué es la muerte cerebral?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El diagnóstico de muerte cerebral está definido como “muerte basada en la ausencia total de funciones neurológicas”, de acuerdo con el National Kidney Foundation.



¿Qué significa “muerte cerebral”?



Muerte cerebral es una definición legal de muerte. Es la terminación (paro) completa e irreversible de toda función cerebral. Esto significa que, como resultado de daño, el aporte de sangre al cerebro queda bloqueado y el cerebro muere. La muerte cerebral es permanente e irreversible.



¿Cuáles son las causas de la “muerte cerebral”?



Algunas de las causas de muerte cerebral son: trauma en la cabeza por un accidente en un vehículo de motor, caídas, heridas de bala, hemorragias en el cerebro por aneurismas y ataques, sobredosis de medicamentos, ahogo y envenenamiento entre otros.



¿Cómo se decide que una persona está cerebralmente muerta?



Un médico ejecuta las pruebas médicas requeridas para llegar al diagnóstico de muerte cerebral. Estas pruebas están basadas en directrices médicas que son razonables y aceptadas.



Además de otros aspectos, las pruebas incluyen un examen clínico para determinar si la persona no tiene reflejos cerebrales y si no puede respirar por sí mismo.



En la mayoría de los casos, las pruebas son hechas dos veces, con varias horas de intervalo para asegurar un resultado veraz.



Las señales simples de muerte cerebral incluyen: las pupilas no reaccionan a la luz, no hay un reflejo nauseoso cuando un bajalenguas se coloca detrás de la lengua, los ojos no pestañean cuando se tocan.



Adicionalmente, otras pruebas puede incluir la de circulación sanguínea (angiograma cerebral) o un EEG (electroencefalograma).



Estas pruebas son llevadas a cabo para confirmar la ausencia de circulación sanguínea al cerebro o de actividad cerebral.



¿Si una persona está realmente muerta, cómo es que su corazón aún late?



Mientras el corazón tenga oxígeno, él puede continuar latiendo. El respirador provee oxígeno en cantidad suficiente para mantener al corazón latiendo por varias horas. Sin esta ayuda artificial, el corazón habría cesado de latir.



¿Es posible que la persona esté simplemente en coma?



No. La muerte cerebral no es un coma. Un paciente en coma continúa teniendo actividad cerebral. Cuando ocurre la muerte cerebral, todas las funciones cesan. cuando hay muerte cerebral, no hay oportunidad de recuperarse del cerebro.



* Con información de National Kidney Foundation