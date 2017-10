Emojis como solución a trastornos del lenguaje

(Tomada de la Red)

Samsung Italia ha lanzado Wemogee, una aplicación enfocada a traducir símbolos emoji a frases y frases a símbolos emoji, de manera similar a los juegos de descifrado de jeroglíficos que se practican en la etapa escolar.En concreto, con Wemogee se pretende ayudar a personas que sufren afasia, un trastorno del lenguaje que hace imposible la comunicación mediante voz, texto y mimo.Dado que la afasia no afecta a la capacidad cognitiva de laspersonas, el emoji sí puede seguir siendo una herramienta muy potente de comunicación. Para ello, sus creadores han tomado una biblioteca de 140 frases comunes que se traducen en los dos sentidos y que llegan a albergar cierto nivel de profundidad.La comunicación por imágenes, que hoy se observa como algo muy relacionado con los millenials, tiene, al contrario, presencia en todas las grandes etapas de la humanidad. En esta, además de generar una identidad en la gente joven, ayuda y agiliza las conversaciones de aquellos que tienen problemas como este de afasia.Que además de la traducción Wemogee ofrezca sugerencias y enlaces entre las propuestas del usuario, muestra que persiguen la idea de unión y libertad de la persona que sufre el trastorno. Los emoji no han triunfado por moda, o no sólo por ello. Han cosechado éxitos por lo descriptivos que son y por lo increíble de que una imagen sea tan potente como muchas palabras juntas.De momento, Wemogee sólo se encuentra en el Play Store de Android, en inglés e italiano, de manera gratuita. El resto tendrá que esperar.