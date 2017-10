Reconocen talento de jóvenes científicas mexicanas

(Agencias)

Cinco científicas mexicanas fueron reconocidas con las Becas para las Mujeres en la Ciencia 2017, que otorgan L´Oréal México, la Comisión Mexicana de Cooperación con la Unesco (Conalmex), la Oficina de la Unesco en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).



Las investigadoras fueron distinguidas por sus trabajos en las áreas de la física, neurociencias, electroquímica, biología y señales electrofisiológicas, y con el incentivo de la Beca podrán continuar con sus estudios de alta especialización, en los que ya han logrado importantes frutos durante el proceso.



Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt, y José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, encabezaron el acto celebrado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, junto con Nuria Sanz, directora y representante de la Oficina de la Unesco en México; Benito Mirón, secretario General del Colnamex; y Jean-Noel Divet, presidente y director general de L´Oréal México.



En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dijo Cabrero ante invitados, investigadores, familiares y amigos, los niños de 15 años, en promedio, tienen el doble de posibilidades que las niñas de trabajar como ingenieros, científicos, arquitectos.



Las mujeres, añadió, integran menos del 20% de los nuevos ingresos en licenciatura en computación y 18% de las ingenierías; en educación superior las mujeres están subrepresentadas en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.



"Esto es una realidad en pleno siglo XXI, y sólo me refiero al ámbito científico, pero aún existen enormes disparidades en múltiples rubros: culturales, económicos, sociales", expresó el director del Conacyt.



Enrique Cabrero ofreció algunas estadísticas sobre la presencia de las mujeres en el ámbito científico en México: de las 63 mil 696 becas asignadas, el 46.5% de las becas nacionales son para mujeres; el 41% de las becas otorgadas para realizar estudios en el extranjero son para mujeres.



De los 27, 186 investigadores vigentes en el SNI el 36.7% son mujeres, "aquí debemos más esfuerzos para que esta presencia aumente", y de las más de mil 300 plazas de Cátedras Conacyt, el 42% están asignadas a mujeres.



"Hemos avanzado en este andar de la equidad, siempre reconociendo que aún falta mucho por lograr, pero se trabaja para que la dimensión de género se incorpore en la política científica del país", aseguró Enrique Cabrero, quien recordó además de la necesaria complementariedad entre disciplinas para lograr avances más trascendentes.

"(…) Complementariedad de saberes, de visiones tanto de mujeres como de hombres, participando juntos en un terreno igualitario en el quehacer científico para lograr construir una sociedad con mayor desarrollo".



Las mujeres presentes y ausentes en la ciencia



José Luis Morán, presidente de la AMC, señaló que en las últimas décadas la forma en la que viven las sociedades ha cambiado gracias a la ciencia y la tecnología.

"De los avances que hemos sido testigos, la participación de las mujeres ha tenido presencias y ausencias".



Anteriormente, continuó, la mayor parte del conocimiento científico lo desarrollaban los hombres, y en el proceso fuimos perdiendo la forma en la que las mujeres perciben muchos fenómenos, así que debemos entender que ambas visiones, la de hombres y mujeres, son complementarias.



Destacó que las cinco premiadas de 2017 fueron seleccionadas entre un gran grupo de mujeres que aplicaron a la beca, y que este apoyo económico al que se hicieron acreedoras es primordial debido a que los avances científicos generalmente se realizan a edades tempranas, cuando los jóvenes no tienen miedo a equivocarse o a proponer nuevas ideas.



La ciencia desde preescolar



A casi 20 años de la creación del programa For Women in Science L'Oréal-UNESCO, Nuria Sanz convocó a que se reconozcan las trayectorias de otras mujeres no solo en la ciencia sino en otros campos como la cultura, ya que su trabajo requiere de visibilidad e impulso.



"Hoy es uno de esos días en donde se reconoce que la identidad de género, sin duda, es ese derecho humano impostergable, urgente y necesario, ya que entenderlo es pensar en garantizar el desarrollo".



Indicó que con el fin de comentar la vocación por la ciencia desde temprana edad en las mujeres se realizó el Foro Consultivo para el Diseño de una Metodología para la Enseñanza de las Ciencias desde el Preescolar en el estado de Puebla en febrero de este año, del cual se obtuvieron diversas lecciones: se requiere interculturalidad, reconocer que el pensamiento científico se puede procesar desde otros valores no occidentales (incluir el pensamiento de la mujer indígena), saber comunicar (que la mujer científica se acerque a los medios de comunicación); y utilizar un lenguaje más inclusivo desde preescolar.



La equidad de género, aún una promesa



Mientras que Benito Mirón López, secretario general Conalmex, sostuvo que la noción de equidad de género "sigue siendo una promesa que lamentablemente no hemos podido cumplir en nuestra sociedad, y no hemos podido cumplirla porque para cumplirla hay que educar desde el interior de nuestras familias, desde el interior de nuestras comunidades.



Es fundamental que exista el compromiso y la convicción de que la equidad de género es necesaria para el desarrollo de nuestra sociedad".



A las científicas que recibieron la Beca dijo que son un ícono para las niñas y jóvenes mexicanas que ni siquiera se han puesto a pensar si es posible que una mujer pueda desarrollar una carrera en la ciencia, pero al ver su trayectoria encontrarán un impulso y fuente de inspiración.



"Con este reconocimiento aspiramos a que más mujeres puedan emprender sus carreras en la ciencia y que participen de manera más equitativa en la toma de decisiones en sus distintos campos laborales".



Ejemplo para las más jóvenes



En su intervención Jean-Noël Divet, presidente y director general de L´Oréal México, habló de la importancia de reflexionar acerca de lo que hace su empresa para contribuir a la sociedad.



Dijo que espera que la ayuda financiera que es parte de la Beca, permita a las galardonadas avanzar más rápido en su carrera y en su investigación.



"Ustedes son un ejemplo para las más jóvenes, para que las niñas con voluntad de estudiar en el área de la ciencia no desistan ya sea porque no encuentran la motivación o las personas adecuadas que les puedan ayudar".



Para impulsar la participación de las mujeres en la ciencia, de acuerdo con Jean-Noël, primero se debe reconocer su papel en la generación de conocimiento, "este es el objetivo del premio que se otorga en más de 100 países".



Velar por las más jóvenes



A nombre de las premiadas, Mónica López Hidalgo, de la Universidad Autónoma de Querétaro, apuntó que para que una mujer se pueda dedicar a la ciencia en nuestro país se requiere del apoyo familiar, institucional y gubernamental. Además de estrategias locales, reconoció también que se necesitan esfuerzos colectivos e individuales.