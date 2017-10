Investigadores mexicanos forman parte de hallazgo astronómico

(SUN)

A nivel mundial, científicos de diversas instituciones anunciaron la observación, por primera vez, de luz y ondas gravitacionales de la fusión de dos estrellas de neutrones, lo que abre "el inicio de una nueva era" en la observación del Universo.



Estas observaciones, realizadas el pasado 17 de agosto, muestran que las señales localizadas son el resultado de la fusión de dos estrellas de neutrones, un evento llamado kilonovas.



El evento astronómico se generó en la galaxia NGC4993 a 130 millones de años luz de la Tierra.



En este importante trabajo internacional, multiinstitucional y multiinstrumental, México tuvo una participación clave.



Alan Watson, William Lee y Magdalena González, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), participaron en el hallazgo.



Los investigadores mexicanos analizaron los datos generados por los equipos del Observatorio de detección de ondas gravitatorias de LIGO, en Estados Unidos, y VIRGO, en Italia.



"Nuestro trabajo fue demostrar que lo que vimos era consistente con los modelos que hemos desarrollado por décadas de cómo debe aparecer la explosión de la fusión de las estrellas de neutrones.



Entonces mostramos que los rayos gama se crean cuando se fusionan las dos estrellas, que la luz visible viene de los restos de las estrellas y mostramos que los rayos X vienen de una interacción mas tardía", explicó el doctor Alan Watson.



La participación mexicana se logró en gran medida al Observatorio de Rayos Gamma HAWC, un proyecto que está en el volcán Sierra Negra, Puebla, que está justo enfrente del Pico de Orizaba.



"Somos un observatorio que ve la luz más energética que proviene del Universo, somos ideales para ver fenómenos cataclísmicos, y precisamente, como vemos todo el cielo que pasa por encima de HAWC, no somos un instrumento que tenga que apuntar, no dependemos de las condiciones atmosféricas, mientras el objeto esté por arriba de HAWC, somos capaces de estudiarlo, en particular este fenómeno es parte de nuestro programa de monitoreo y de seguimiento de fuente", contó Magdalena González.



El experto del Instituto de Astronomía aseguró que el Observatorio da seguimiento a las alertas de rayos gama, tanto de satélites como de otros instrumentos y además, por su cuenta buscan destellos de rayos gama en todo el cielo que pasa por arriba de ellos.



"Nosotros lo vimos en la zona que definió LIGO y VIRGO 9 horas después con solamente 6% de traslape, esto fue porque HAWC está en el hemisferio norte y la mayor parte de la región definida estaba en el sur", dijo González.



Con este hallazgo, los expertos tienen pruebas para decir que los sistemas binarios de estrellas de neutrones contribuyen a la población de elementos pesados en el Universo "porque nos permiten estudiar las estrellas y la materia en situaciones extremas, así mismo la vida, la muerte, y el nacimiento de estas estrellas de sistemas binarios", enfatizó González.



Para los investigadores mexicanos es importante hacer nota que estos hallazgos solamente se han logrado gracias a esfuerzos internacionales, con instrumentos en diferentes frecuencias de ondas y con diferentes mensajeros.



"México está participando en estos esfuerzos, no sólo utilizando instrumentos que están fuera de México, sino instrumentos que están en nuestro propio país y de los que somos protagonistas"



El trabajo del hallazgo y los primeros análisis de la información son publicados este lunes por grupos internacionales incluyendo a los investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM en las revistas Nature, Science, Astrophysical Journal Letters y Physical Review Letters, entre otras.