¿Por qué el iOS 11 se 'come' tu batería más rápido?

La más reciente versión del sistema operativo para smartphones y tablets Apple, iOS 11, llegó a estos dispositivos con muchas novedades para los usuarios.Sin embargo, también trajo consigo algunos problemas; entre estos el más comentado es que los iPhone o iPad se ‘comen’ la batería mucho más rápido que antes.Si esto también le está ocurriendo a tus gadgets, te tenemos buenas noticias: no hay nada malo con tu celular o tableta ni tienes que preocuparte por su pila, lo que sucede es que la firma de la manzana decidió reactivar por defecto una función que consume mucha energía —y datos— en su última actualización.Se trata de Actualizar en segundo plano, la cual se encarga de ‘refrescar’ periódicamente las aplicaciones que se encuentren abiertas para asegurarse de que muestren el contenido más nuevo.Antes de que iOS 11 fuera lanzada, muchos usuarios se dieron cuenta de que esta función gasta mucha batería, así que decidieron desactivarla y corrieron la voz.Ahora que la nueva actualización reactiva esta herramienta, simplemente hay que repetir el proceso entrando a Configuración, seleccionando la opción General, eligiendo Actualización en 2o. plano y, finalmente, apretando el botón que dice “No”.Incluso puedes definir qué apps quieres que se mantengan conectadas y cuáles no, si así lo quieres; solo recuerda que entre más aplicaciones se mantengan actualizadas aunque no las estés usando, menos te durarán la pila y tus datos móviles.