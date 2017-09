Ya podrás silenciar contactos en Facebook

(Tomada de la Red)

Seamos sinceros. Tenemos, al menos, un contacto en Facebook a quien apreciamos mucho pero, no precisamente por sus publicaciones. Las mismas pueden llegar a ser bastante molestas y no desearías tomar la medida de eliminarlo de tu lista.Para esto, la red social de Mark Zuckerberg ha pensado en una especie de snooze (como las alarmas) que permitirá silenciar publicaciones de ciertos contactos, páginas por un período determinado de tiempo. Ya sea 24 horas, 1 semana o 30 días. ¿Qué te parece?La funcionalidad está disponible ya para algunos usuarios. Aunque, no hay datos certeros acerca de cuando está disponible para todos los usuarios de Facebook. De ahora en más, contamos con otra herramienta para tener cada vez mayor control sobre lo que vemos en nuestro feed diario, indica Poder PDA