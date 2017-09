El Mi Mix 2 de Xiaomi estuvo a la venta por 58 segundos y se agotó

(Tomada de la Red)

Parece que el nuevo equipo de Xiaomi levanta más pasiones de las previstas, al menos así quedó demostrado en China.Tal como estaba estipulado, hoy 15 de septiembre saldría a la venta el equipo en dicha región oriental, pero muchos se quedaron con las ganas.La venta se inició y 58 segundos después estaba todo agotado.La marca no ha informado cuántas unidades se vendieron, pero tal como quedó demostrado con el lanzamiento del Nokia 6, oriente es mercado fértil para las ventas en línea.Aún no existe información oficial sobre si este equipo en particular va a llegar a América Latina de forma oficial, aún así, siempre se puede confiar en algún buen importador de móviles.