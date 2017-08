¡Prepárate para ver el Eclipse Solar!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En épocas antiguas, la gente creía que los eclipses solares eran demonios tragándose el sol, mientras que los lunares eran peligrosos para sus reyes. Hoy, gracias a la ciencia, sabemos que los eclipses ocurren porque la luna, sol y tierra se alinean y proyectan una sombra en cada una.



El próximo 21 de agosto (ya en unos días) el eclipse de sol se podrá ver en casi todo Norteamérica, incluyendo México… aunque con menor visibilidad.



En Estados Unidos cubrirá todo el cielo por 2 minutos con 41 segundos y el punto máximo será Carbondale Illiniois. Algo así no se ha visto en tal país por más de 38 años, y es uno de los eventos celestiales más impresionantes del año.



¿Qué es?



El eclipse solar ocurre cuando la luna pasa en frente del sol, bloqueando su luz. Aunque la luna es una miniatura a comparación del tamaño del sol, bloqueará sus rayos en una pequeña fracción de la superficie de la tierra.



¿Por qué son tan raros?



Por 2 factores; primero, la luna debe estar en su fase de ‘luna nueva’ (entre la tierra y el sol). Gracias a esto, vemos el lado oscuro de la luna, y la luna parece invisible. Pero si una luna nueva sucede cada 29.5 días, ¿por qué no hay eclipses más seguido? Por culpa de la órbita de la luna con respecto a la Tierra.



Hay una diferencia de 5 grados, razón por la cual la posición de la luna en el cielo cambia diariamente. Esto quiere decir que durante las lunas nuevas, la sombra de la luna cae arriba o debajo de la superficie de la Tierra.



¿Qué esperamos de este eclipse?



Todo depende de dónde estés. Si vives o estás visitando Estados Unidos, verás un gran porcentaje del Sol desaparecer.



Sin embargo, si estás en la zona centro del país (CDMX, Edo de México, Guanajuato, Puebla, etc.), podrás ver entre el 50 y 25% de parcialidad.



¿Cómo verlo?



Si quieres ver el eclipse solar parcial, asegúrate de cuidar tu vista.



Seguramente ésta es la parte más importante de este artículo, porque muchos no hacen caso a las advertencias.



- Nunca veas directamente al Sol pues puede dañar tus ojos de manera permanente.

- Incluso la cantidad de luz solar detrás de la luna durante un eclipse es más que suficiente para cegarte, así que no debes verlo directamente.

- No lo veas con binoculares o un telescopio. Tampoco a través de la cámara, teléfono o lentes de sol.



Para ver un eclipse solar, tienes que usar lentes especiales; aquellos que estén los suficientemente oscuros y que traigan filtros para proteger tus ojos.



Tu mejor opción es verlo a través de streaming o en alguna plataforma que registre el eclipse en vivo, como la UNAM.