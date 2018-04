El modo retrato llega a las historias de Instagram

(Tomada de la Red)

Modo retrato, así se llama en iPhone, Xiaomi lo llama modo Estéreo y en Samsung se conoce como Live Focus. Se trata, simplemente, de enfocar el primer plano y desenfocar el fondo, ofreciendo un efecto parecido al de las cámaras con grandes aperturas, y para ello se apoyan en una o dos cámaras, dependiendo de cada configuración.La conocida red social de fotografías hechas con móviles propiedad de Facebook, aunque en los últimos tiempos va virando hacia la mensajería gracias a Direct, ha introducido un interesante cambio en su última actualización. Como parte de sus historia o Stories, un nuevo efecto se ha añadido a los ya existentes: ahora podemos jugar con el desenfoque por software.Anticipado ya durante su fase de desarrollo, Instagram ha habilitado al fin su efecto Enfoque, que se incorpora a la Stories como un nuevo botón junto al Superzoom o zoom dramático.El nuevo efecto permite reconocer rostros en las capturas que hagamos con la cámara de Instagram, y así colocarlos en primer plano desenfocando el fondo sin necesitar de más aplicaciones adicionales para lograrlo.Por supuesto, una vez que tengamos nuestra fotografía con desenfoque podremos continuar añadiéndole texto, stickers, gifs y todo lo que se nos ocurra y la aplicación ponga a nuestra dispositición. Una imagen con un efecto de desenfoque profesional para nuestras redes. Por cierto, parece que se ha habilitado también en vídeos.Pero hay un problema, y es que este nuevo modo Enfoque no estará disponible para todos. Como informa Instagram desde su blog oficial, el modo Enfoque se habilita para los iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. También para Android aunque la compañía no ha revelado para qué modelos y sólo indica que son "modelos selectos". Como cuentan nuestros compañeros de Xataka Android, el Pixel 2 XL está entre ellos.Para poder tener este modo Enfoque, si tenemos uno de los teléfonos elegidos para que funcione, sólo tendremos que actualizar Instagram, tanto en iOS como en Android, a la versión 39.0 en iOS, o la última versión para Android ya disponible en Google Play. Esperamos ver esos selfies con desenfoque en Instagram lo antes posible.