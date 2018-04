Instagram te dejará ver qué saben de ti

(Tomada de la Red)

Tras el escándalo de Cambridge Analytica muchos usuarios de Facebook han recurrido a una función de la red social que, en realidad, llevaba mucho tiempo disponible: descargar el archivo personal.Básicamente, la red social de Mark Zuckerberg nos ofrece una sección para descargar todo lo que tienen guardado sobre nosotros en un único archivo comprimido. Y sin embargo Instagram (que es también de Facebook) no tiene en estos momentos esa opción. Pero ya sabemos que lo están preparando y que llegará pronto.Instagram pronto te dejará descargar todo lo que has subido a la red social: fotos, vídeos, mensajes y el resto de tus contenidosUn portavoz de Facebook ha indicado que la compañía de Mark Zuckerberg está trabajando en esto, la copia de seguridad de todo lo compartido en la red social Instagram.Es decir, que próximamente –todavía no se ha determinado una fecha-, en la red social dedicada a la fotografía tendremos una opción para descargar nuestro historial. Se desconocen todos los detalles al respecto, pero ya han indicado que estarán aquí disponibles las fotos y los vídeos que se hayan subido a la red social, así como los mensajes intercambiados con otros usuarios a través del sistema de mensajería instantánea.En el caso de Facebook, esta opción lleva estando disponible desde el año 2010. La respuesta por parte de Instagram no tiene que ver únicamente con los problemas tras el escándalo de Cambridge Analytica, sino también con que es un paso necesario para cumplir con la GPDR en la Unión Europea. Entrará en vigor durante el próximo mes de mayo, y son varios los servicios online que aún están pendientes, como Instagram con esta opción, de adaptarse a los cambios de la normativa europea.Con información de ADSLZONE.NET