Corte surcoreana ordena arrestar al heredero de Samsung

SEÚL, Corea del Sur.(AP)

Corea del Sur quedó sorprendida el viernes al enterarse del arresto del multimillonario heredero de la familia más rica del país y líder de facto de Samsung, por su presunta participación en un escándalo de corrupción masiva en el que fue involucrada la presidenta.



Lee Jae-yong, de 48 años, vicepresidente de Samsung Electronics y único hijo del presidente de Samsung, fue acusado de dar sobornos por un valor de 36 millones de dólares a la presidenta Park Geun-hye y a una colaboradora cercana para ayudar a ganarse el apoyo del gobierno para una transición tranquila en el liderazgo de la empresa, incluso una polémica fusión de dos compañías de Samsung.



Algunos comentaristas conservadores están preocupados de que el arresto de Lee afecte los negocios de Samsung y, por lo tanto, la economía del país, que depende de estas empresas para las exportaciones y puestos de trabajo.



Sin embargo, otros creen que esa preocupación es exagerada. "Algo que sí afectaría a sus negocios son el éxito del teléfono Galaxy, el desempeño del sector de los semiconductores y la rapidez con la que los rivales chinos están avanzando, no si Lee Jae-yong está arrestado o no", comentó el profesor de la Universidad Nacional de Seúl Park Sang-in.



En casos similares previos, los directores de compañías como Hyundai Motor Group y SK Group fueron encarcelados, pero siguieron dirigiendo sus compañías detrás de las rejas.



Samsung Electronics, que es el mayor fabricante mundial de celulares, televisores y chips de memoria para computadoras, tiene tres directores ejecutivos independientes, cada uno de los cuales supervisa sus respectivas divisiones de componentes electrónicos, teléfonos móviles y televisión.



Sin embargo, las decisiones empresariales a largo plazo, como el nombramiento de ejecutivos y la decisión sobre fusiones y adquisiciones, pueden verse suspendidas.



Normalmente Samsung anuncia reajustes de personal y promociones cada diciembre, pero pospuso esos anuncios en 2016 cuando la compañía se vio arrastrada aún más en el escándalo político.



Lee no es el primero de su familia en enfrentar cargos penales. Su padre fue condenado en 2008 y 2009 por malversación de fondos y evasión de impuestos relacionados con negocios diseñados para heredar su fortuna a su hijo.



Lee Kun-hee, el enfermo presidente de Samsung, se alejó de su papel en la empresa cuando los fiscales lo acusaron en 2008. Su hijo probablemente seguirá una dirección similar y se mantendrá alejado del papel de liderazgo una vez que los investigadores presenten formalmente su acusación.



Samsung, por su parte, dijo que seguirá defendiéndose en los tribunales.

"Haremos nuestro mejor trabajo para garantizar que se revele la verdad en los procedimientos legales futuros", dijo la empresa en un comunicado.



La Corte Central de Distrito de Seúl decidió emitir una orden de arresto contra Lee, de 48 años de edad, vicepresidente de Samsung Electronics y el único hijo del presidente de la compañía.



El arresto del líder de facto de Samsung posiblemente sacuda a la comunidad empresarial y anime a los críticos de los "chaebol": los conglomerados de negocios familiares de Corea del Sur que dominan la economía.



El caso era visto como una prueba para el sistema judicial del país que anteriormente se ha mostrado renuente a ir en contra de las poderosas familias empresariales por crímenes de cuello blanco, dadas sus contribuciones a la economía nacional.



La corte dijo que la evidencia demostró que había razones suficientes para detener a Lee. Los fiscales pueden retenerlo hasta por 20 días sin presentarle cargos formales.



La corte rechazó la solicitud de la fiscalía para arrestar a Park Sang-jin, presidente de Samsung Electronics a cargo de las relaciones externas, al indicar que era difícil justificar el arresto de Park dada su posición y funciones dentro de la compañía.



Lee esperaba la decisión en un centro de detención ubicado cerca de Seúl, luego de una audiencia a puerta cerrada celebrada el jueves que duró más de siete horas. Fue puesto en custodia mientras que Park fue liberado. La prensa local reportó que Lee fue colocado en confinamiento solitario.



El centro de detención rechazó comentar al respecto, al afirmar que no puede revelar detalles privados.