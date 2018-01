Twitter vende información personal de los usuarios a empresas publicitarias

(Tomada de la Red)

Twitter obtiene la mayor parte de sus ganancias de la venta de información personal a las compañías de publicidad. Así lo afirma un ingeniero de 'software' de la red social en una grabación realizada con cámara oculta por periodistas independientes de Project Veritas."Cuando usted escribe mensajes o publica imágenes en línea, estos nunca desaparecen", afirma en el video el ingeniero para mensajería directa de Twitter Pranay Singh.Singh aclara que incluso después de mandar los mensajes, los empleados los analizan "para saber en qué estás interesado, para ver de qué estás hablando", y posteriormente vender esta información al anunciante.El empleado de la red social de micromensajería asegura que se trata tanto de tuits regulares como de mensajes directos, que se supone que son privados.Según señala a RT el abogado Daniel Kovalik, Twitter abusa de su autoridad cuando pasa los datos confidenciales de sus usuarios a terceros."Es una intromisión en la vida privada", resalta. Kovalik lamenta esta situación al afirmar que "los usuarios, a diferencia de las empresas, no pueden influir de ningún modo en las redes sociales".La semana pasada, los periodistas de Project Veritas revelaron que la red social recurre a la llamada "prohibición de sombras", método consistente en el bloqueo de determinadas cuentas de tal manera que sus dueños no se den cuenta ya que siguen publicando o retuiteando mensajes. Pero nadie ve su contenido.Sin embargo, esta estrategia es "poco ética en cierto sentido" y "arriesgada", debido a que los medios podrían enterarse de que la red social la practica, confesaba entonces el exingeniero de 'software' de Twitter Aghinav Vadrevu. "Sé definitivamente que Reddit lo hace, aunque no sé si Twitter lo hace todavía", afirmaba.Información de ACTUALIDAD.RT.COM