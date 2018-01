Ya es posible ver Youtube mientras conduces gracias a esta app

(Tomada de la Red)

Hasta ahora no necesitabas hacerte esta pregunta pues no tenías ninguna opción para hacerlo, pero esto cambia gracias al ingenio del desarrollador Kiran Kumar: ha creado YouTubeAuto, un "apaño" para ver vídeos de YouTube en Android Auto.El tema es controvertido pues está claro que ver vídeos al volante puede distraerte y provocar accidentes, así que no es algo que recomendemos.El propio desarrollador ha intentado atajar el asunto en parte con un aviso cuando el coche está en movimiento, muy a lo Pokémon Go. Si ves vídeos, no conduzcas.YouTubeAuto es en sí una aplicación bastante tosca y hacerla funcionar en Android Auto no es sencillo. Primero necesitas activar el Modo Desarrollador de Android Auto, tocando un puñado de veces en Información sobre Android Auto (la flecha en la siguiente imagen).Después, debes ir a los ajustes y activar los Orígenes desconocidos.Llegados a este punto ya te puedes descargar e instalar el APK de YouTubeAuto, que por razones obvias no se encuentra en Google Play. Todas las versiones están disponibles en la página de descarga oficial de su desarrollador.A continuación, conecta el móvil al coche, abre YouTubeAuto y busca el vídeo de YouTube que quieres reproducir en Android Auto. Cuando lo tengas, pulsa Send to Car. Si todo va bien, cuando abras Android Auto podrás continuar la reproducción desde la aplicación Youtube Auto.En la práctica, la aplicación falla bastante y sin lugar a dudas terminará bloqueada por Google más pronto que tarde, especialmente ahora que ha ganado cierta notoriedad.Google tiene muy poca tolerancia con quienes crean reproductores de YouTube y más aun cuando son para integrarlos en otra de sus aplicaciones.Como experimento está bien, pero aparte de eso probablemente no necesitemos más distracciones al volante, y un coche tampoco es el mejor centro multimedia para ver la tele, aun cuando está parado.Fuente: XATAKAANDROID.COM