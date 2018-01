"Metal 12" el curioso material de los futuros Samsung Galaxy

(Tomada de la Red)

Samsung ha registrado un nuevo material con el que construirá los Galaxy de nueva generación. Parece ser que se trata de un proyecto de futuro, por lo que los futuros Samsung Galaxy S9 y S9 Plus podrían no estrenar esta nueva aleación.El Metal 12 es una aleación de aluminio y magnesio, bastante duradera y ligera. El material ya fue usado en el NoteBook 9 de Samsung, por sus características que aportan ligereza a los productos. El material sería utilizado tanto para smartphones de gama alta, como para presumiblemente otros portátiles de Samsung e incluso smartwatches.¿Será el Samsung Galaxy Note 9 el futuro móvil que estrene esta aleación? No lo sabemos, ya que por el momento no hay fechas sobre la llegada del Metal 12 a los productos móviles de Samsung.No hay duda de que 2017 fue un año en el que los fabricantes se esforzaron al máximo por hacer buenos diseños. Cristal y aluminio han sido la combinación más típica de la gama alta, ¿nos esperará algo nuevo para 2018? Móviles más delgados, ligeros y con formatos de pantalla cada vez más alargados.2018 será una constante lucha de los fabricantes por ofrecer los mejores diseños, y por conquistar a los usuarios en el mismo instante que sostienen el dispositivo en sus manos.Detalles en ANDRO4ALL.COM