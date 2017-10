Descubren falla que deja a las redes wifi vulnerables a ataques de hackers

(Tomada de la Red)

Las conexiones que se realizan a través de las redes wifi podrían quedar al descubierto luego de que un grupo de científicos logró vulnerar el protocolo WPA2, considerado hasta ahora el más seguro.La falla fue descubierta por el Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas de Estados Unidos (US-Cert), quienes todavía no publicaron su trabajo, aunque sí emitieron un comunicado en el que indican que han descubierto "varias vulnerabilidades de administración clave en el protocolo de seguridad Wi-Fi Protected Access II (WPA2) de 4 vías".Según la web Ars Technica, esto significa que atacantes "pueden espiar el tráfico wifi cercano cuando circula entre las computadoras y los puntos de acceso", lo que "puede abrir la puerta al pirateo de los nombres de dominio de los usuarios".Es decir, alguien mal intencionado podría redirigir el tráfico a una web falsa, y robar datos.Sin embargo, si bien esta es una vulnerabilidad seria, no representa un peligro inmediato: quien quiera aprovecharla debe estar cerca físicamente de su objetivo, lo cual dificulta bastante las cosas.Además, según explica Xataca.com, "hay mucha otra información privada que no delega en los protocolos de WPA2.Por ejemplo, cada vez que entras en una web protegida con HTTPS tu navegador 'negocia' una capa de cifrado independiente.Esto quiere decir que aunque tu WiFi se vea comprometido, la información que intercambies con webs seguras seguirá estando protegida".Lo más probable ahora es que los fabricantes de routers tengan que apurarse en publicar un parche de seguridad, por lo que conviene estar atento y tener los equipos al día.