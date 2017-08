Twitter y The Weather Channel transmitirán en vivo eclipse solar

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un eclipse solar no ocurre todos los días, ante tal acontecimiento, Twitter y The Weather Channel festejarán como si fuera la víspera de Año Nuevo, anticiparon directivos de las compañías.



El próximo 21 de agosto, las dos compañías en asociación transmitirán en vivo el eclipse para que millones de internautas y televidentes puedan apreciar el evento mientras se desplaza de costa a costa.



“Este eclipse es un evento de una vez en cien años, y vamos a festejarlo como si fuera la víspera de Año Nuevo", dijo Neil Katz, jefe de contenido global y editor en jefe de The Weather Company, una empresa propiedad de IBM.



La cobertura interactiva en vivo de "Chasing Eclipse 2017" comenzará al mediodía del próximo lunes. El evento estará disponible en las aplicaciones de ambas empresas y la transmisión será gratuita para los usuarios registrados y conectados a Twitter.



"The Weather Channel sumergirá a los televidentes en 10 lugares a lo largo del camino del eclipse, desde el suelo y desde el espacio, y se unirá a divertidas celebraciones”, indicó la compañía.