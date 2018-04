¿CEO de Xiaomi mostró la Mi Band 3?

(Tomada de la Red)

Xiaomi ha lanzado bajo la marca Black Shark, el primer smartphone enfocado a gamers, pero en el evento, Lei Jun llamó la atención por el uso de un wearable que se cree es su próximo lanzamiento: la Mi Band 3.Como se sabe, esta línea de wearables es una de las más exitosas de Xiaomi, por lo que se espera que la tercera versión sea igual de redituable, cuando sea lanzada. Debido a las filtraciones de la misma, se cree que ese fue el accesorio en la muñeca usado por el CEO de Xiaomi.Si bien no se ve en su totalidad, se sabe que en este año se lanzará. La forma no parece tener cambios pero si el diseño.Se nota un botón redondo en la parte superior derecha, una pantalla pequeña, hecha tal vez de OLED, pero alargada y con suerte de tamaño superior a los modelos actuales, según información de PoderPDA. No se espera cambios en el acelerométro, sensor de ritmo cardíaco, Bluetooth 4.2 LE y IP67, aunque podría llegar a IP68.