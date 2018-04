Apple repara gratuitamente los Apple Watch series 2 con baterías infladas

(Tomada de la Red)

Tal vez no hay muchos equipos con el problema de la batería inflada, pero algunos Apple Watch Series 2 la presentan y estos podrán ser cambiadas o reparadas de forma gratuita, incluso en México.Esto incluye a los relojes que no encienden o tienen problemas con la batería, según un comunicado interno identificado como el SN4534 en el portal GSX de Apple, siendo válido en las Apple Store y centros de servicio autorizado el viernes, según Macrumors. Hay que tener en cuenta que los relojes deberán cubrir con una serie de condiciones para que no sea cobrado.Debido a que la batería inflada evita que el Apple Watch enciende o que la pantalla se queme. Lo interesante es que las fotos hasta ahora filtradas se refieren más al primer modelo que al mencionado.Los modelos que pueden hacer uso de esta garantía es el de 42 mm del Apple Watch Series 2, incluyendo versiones deportivas, de Nike+ y Hermès, siempre bajo previa revisión, sin importar la validez de la garantía.Los modelos de la primera generación no entran, tampoco los de la serie 3 ni el de 38 mm de la serie 2.Debido a que de forma oficial aún no aparece en Apple México este aviso, lo mejor será esperar. Además de Estados Unidos, el servicio se dará también en Europa.Si tu smartphone se encuentra entre los afectados, debes contactar la página del centro de soporte de Apple, seleccionar Apple Watch, batería, encendido y carga y seleccionar la opción para crear una cita para ser reparado en el Genius bar de la Apple Store, o por el proveedor. En algunos casos el contacto podrá hacerse por teléfono o chat.También se puede preguntar si se puede recibir un reembolso por el reemplazo de la batería. No todos los empleados conocen al parecer esta medida, por lo que en caso de que no se ofrezca el reemplazo, se aconseja pedir hablar con un superior o esperar a que sea anunciada, según información de PoderPDA.