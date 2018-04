Apple pide a los empleados no filtrar información

(Tomada de la Red)

Como se sabe, muchas de las características e imágenes de los productos por ser lanzados se obtienen gracias a las filtraciones que salen a la luz, producto de los empleados, gente cercana y socios comerciales de las empresas.Esta información es sensible. Apple en un memorandum le recuerda a los empleados las consecuencias si detectan que hacen esta práctica.Si bien a los fans de cualquier marca nos da siempre curiosidad, para las empresas esto puede significar pérdidas económicas, ver a los rivales lanzar productos similares entre otros.En el caso de Apple, en la información se resaltó el descubrimiento de 29 personas, de los cuales 12 fueron arrestados por filtrar datos de la empresa, según informa Bloomberg.Por supuesto, como es de esperar, estas personas fueron despedidas pero algunas fueron incluso encarceladas, en un intento para detener esta práctica, hecha no solo por los empleados, sino por proveedores y socios.En algunos casos son personas que de forma indirecta dieron a conocer detalles compartidos por alguien que trabajaba en Apple (como la hija de un ex-empleado).Es por eso que Apple protege siempre su información y ha aumentado la seguridad a nivel mundial en este tema y no duda en incrementarla, para que no llegue a los medios ni en forma física o en información.La empresa está consciente que hay medios, analistas y bloggers que se hacen “amigos” de los empleados al seguirlos en redes sociales y laborales, buscando datos por filtrar.Al hacerla pública, los únicos que se benefician, por lo general en forma económica o en forma de tráfico, pero las consecuencias para el empleado pueden implicar que lo pierda todo, incluyendo su credibilidad laboral, con consecuencias profesionales y personales.Todo esto es cierto, pero no olvidemos, que no todos los casos de filtraciones en Apple o cualquier otra empresa, se deben a esta forma.En otras es la marca quien la manda a un determinado medio, para que aparezca, como si fuera filtración, pero es solo una estrategia comercial o de mercadotecnia y eso pasa en todas las categorías de productos, no solo en tecnología, según información de PoderPDA.