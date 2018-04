Ahora Instagram te permitirá descargar tus fotos, vídeos y mensajes

(Tomada de la Red)

En medio del escándalo de Cambridge Analytica por la filtración de información de 87 millones de personas alrededor del mundo, Instagram, propiedad de Facebook, se prepara para la entrada en vigor el próximo 25 de mayo de la nueva ley de protección de datos en Europa (GDPR, por sus siglas en inglés).La nueva GDPR establece la portabilidad de datos y requiere a las empresas eliminar los mismos a petición de un usuario. La red social está desarrollando una herramienta similar a la que tiene Facebook para descargar todo el contenido compartido en su plataforma.El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha confirmado al comparecer hoy ante el Congreso estadounidense por el caso de Cambridge Analytica que su compañía cumplirá con la GDPR tanto en Europa como en los Estados Unidos, donde aún no es obligatoria.Un portavoz de la red social también lo ha confirmado a TechCrunch:Estamos construyendo una nueva herramienta de portabilidad de datos. Pronto podrás descargar una copia de lo que has compartido en Instagram, incluyendo tus fotos, vídeos y mensajes.Históricamente, Instagram no ha facilitado la exportación de datos desde que fue lanzada hace casi ocho años. La plataforma no permite arrastrar, ni pinchar o mantener presionada una imagen para guardarla o siquiera descargar las imágenesque ya han sido publicadas.En comparación, Facebook implementó la herramienta "Descargar" información de su plataforma ese mismo 2010, tan solo seis años después de su creación.Nada volverá a ser lo mismo después del caso que ha puesto todo patas arriba para Facebook. Ahora, la GDPR buscará velar por los derechos y la privacidad de los usuarios en relación a la cesión de datos personales a terceros. Por tal razón, ha incluido el derecho a la portabilidad de datos, es decir, la opción de que un usuario pueda trasladar sus datos de un servicio a otro.Vía HIPERTEXTUAL.COM