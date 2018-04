Facebook no solo recolecta datos de sus usuarios, también de quienes no lo son

(Tomada de la Red)

Mark Zuckerberg ha sido blanco de muchas preguntas las semana pasada por parte de los legisladores de Estados Unidos. En sus comparecencias ante el Senado y el Congreso, el fundador de la red social ha tenido que dar explicaciones sobre el funcionamiento de la red social después del escándalo de Cambridge Analytica que supuso el robo de datos de más de 87 millones de personas para influir en las elecciones de 2016 que dieron la victoria a Donald Trump.La privacidad de los datos personales de los usuarios ha sido uno de los ejes centrales de las preguntas a Mark Zuckerberg, quien afirmó que todos tienen el control sobre su información y pueden eliminarla o revisarla cuando decidan.Sin embargo, el congresista Ben Luján ha puesto al CEO de la plataforma entre las cuerdas al preguntarle si Facebook recolecta datos de personas que no tienen una cuenta en la red social."Congresista, cualquiera puede optar por no recibir ningún tipo de recolección de datos, ya sea que usen nuestros servicios o no", dijo Zuckerberg, "pero para evitar que las personas restrinjan la información pública, necesitamos saber cuándo alguien está tratando de acceder repetidamente a nuestros servicios".Con estas palabras, Zuckerberg confirmaba que la empresa puede tener información sobre personas que ni siquiera tienen una cuenta en la red social. El término para estos llamados "perfiles ocultos" no es conocido para el CEO, según señaló en la comparecencia.Hasta ese momento, el discurso de Zuckerberg se había enfocado en cómo los usuarios tienen, presuntamente, todo el poder sobre sus datos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas de las que se adquiere información pero que ni siquiera han abierto una cuenta ni han aceptado los términos y condiciones?Facebook puede acceder a datos de personas que no están registradas en la plataforma a través de fotografías subidas en Facebook por amigos, listas de contactos importadas o cualquier otra fuente de información. Sin embargo, este punto de la declaración de Zuckerberg alerta sobre a qué tipo de datos tiene acceso la red social.El congresista Luján añadió que este punto también pretende dirigir "a personas que no tienen una página de Facebook para que se registren en Facebook y obtengan sus datos". En este punto, retomamos la afirmación de Zuckerberg de que todo el mundo puede tener acceso a sus datos y eliminarlos en caso de que quiera dejar de utilizar la red social. Pero si un usuario cuenta con información previa a su registro en la plataforma, ¿Esta información recolectada también será eliminada?Los datos de los llamados perfiles ocultos se almacenan antes de que la persona tenga ni siquiera una cuenta en la red social y nada apunta a que estos se incluyan dentro de la información que se elimina de los servidores de la red social una vez que se cierra una cuenta o cuando un usuario desea descargar todo lo que Facebook ha recolectado sobre él.Mark Zuckerberg argumenta que estas medidas tienen como objetivo mantener la seguridad de la plataforma. "Hacemos un seguimiento para asegurarnos de que no se está abusando de los sistemas". Sin embargo, lo que para el CEO de Facebook es una forma de asegurar la red social, para otros es la manera de obtener la mayor cantidad de información posible.La congresista Debbie Dingell le dijo a Zuckerberg que tiene "rastreadores en toda la web. Prácticamente en todos los sitios web, todos vemos los botones "Me gusta" o "Compartir" de Facebook, y con Facebook Pixel, es posible que las personas ni siquiera vean el logotipo de Facebook. No importa si tienes una cuenta de Facebook. A través de esas herramientas, Facebook puede recopilar información de todos nosotros".La comparecencia de Mark Zuckerberg ante el Congreso y el Senado estadounidense ha ido más allá de Cambridge Analytica y las preguntas de los presentes han sacado nuevos detalles a la luz sobre cuáles son las reglas de Facebook. Los perfiles ocultos ha sido uno de los aspectos más polémicos y no sería de extrañar que próximamente la justicia reclamara más explicaciones al respecto o propusiera una legislación para regular los datos a los que la red social tiene acceso.Con información de HIPERTEXTUAL.COM