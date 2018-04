Apple advierte a empleados que dejen de filtrar información

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Apple advirtió a sus empleados que dejen de filtrar información interna sobre proyectos a futuro y planteó la posibilidad de posibles acciones legales y cargos criminales, una de las medidas más agresivas de la compañía de Cupertino para controlar la información sobre sus actividades.



Apple indicó por medio de un extenso memorando publicado en su blog interno que "atrapó a 29 filtradores" el año pasado y señaló que 12 de ellos fueron arrestados. "Estas personas no solo pierden sus trabajos, sino que también pueden enfrentar dificultades extremas para encontrar empleo en otro lugar", agregó Apple. La compañía no quiso hacer ningún comentario según Bloomberg.



Apple describió situaciones en las que se filtró información a los medios, incluida una reunión a principios de este año en la que Craig Federighi, director de ingeniería de software de Apple, dijo a los empleados que algunas funciones planificadas del iPhone se retrasarían. Apple también citó un paquete de software aún por lanzar que revela detalles sobre el iPhone X inédito y el nuevo Apple Watch.



La información filtrada sobre un producto nuevo puede afectar negativamente las ventas de los modelos actuales, dar a los rivales más tiempo para comenzar con una respuesta competitiva y generar menos ventas cuando se lance el nuevo producto, según el memo.



"Queremos tener la oportunidad de decirles a nuestros clientes por qué el producto es excelente, y no que alguien más lo haga mal", destacó en el memorando Greg Joswiak, ejecutivo de marketing de productos de Apple.