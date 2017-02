Digitalización de la industria empujará al país: Siemens

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

México se puede convertir en la quinta economía más fuerte del mundo en los próximos cinco años si eleva la inversión para digitalizar su industria, estimó Iván Pelayo, vicepresidente ejecutivo de las divisiones Digital Factory, Process Industries and Drives de Siemens Mesoamérica.



Durante una visita a la planta de KIA en Nuevo León, donde la automotriz invirtió 10.5 millones de dólares en la digitalización de su proceso industrial con Siemens, Pelayo comentó que todas las industrias en México necesitan de un proceso de automatización.



Destacó que con tecnología Siemens se produce 50% de los autos en México y 50% de la cerveza.



“Si digitalizamos nuestra industria, en cinco años nos podemos convertir en la quinta economía más fuerte del mundo”, dijo.



México es la decimoquinta mayor economía del mundo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Pelayo consideró que el país necesita caminar más hacia el proceso de automatización, pues es la tendencia mundial.



“Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial; es decir, se está introduciendo la digitalización dentro de los procesos productivos para ser más productivos”, dijo.



Agregó que con la digitalización se puede reducir hasta 50% el tiempo que tarda en llegar el producto al mercado, así como aumentar hasta 25% la productividad.



Pelayo afirmó que no se necesita administrar una empresa grande para utilizar procesos de digitalización. “La digitalización es un traje a la medida y su costo depende de cada industria”, aseguró.



Siemens trabaja con la Secretaría de Economía para visitar varias ciudades en México y elevar el proceso de digitalización en las empresas.



Las manufacturas aportan 18% de la económica mexicana, por lo que “estamos apostando a este sector”, comentó.



Pelayo dijo que la tecnología no está peleada con los procesos manuales, los cuales todavía son necesarios. M



éxico es uno de los cinco mercados principales más interesantes para Siemens en vista del potencial de crecimiento, desarrollo y competitividad.



La compañía alemana espera crear más de mil nuevos empleos directos en México durante la próxima década.



El Dato



25% MAYOR PRODUCTIVIDAD permite la digitalización de la industria, asegura la empresa alemana Siemens.