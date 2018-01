Mexicano, miembro honorario de Royal Astronomical Society

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi, investigador del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM, fue nombrado como miembro honorario de la Royal Astronomical Society (RAS, honorary fellowship in Geophysics), por su excepcional trabajo de investigación en esta área.



La RAS, fundada en 1820, tiene más de tres mil 900 miembros entre los más destacados científicos del mundo. Promueve el estudio de la astronomía, de la ciencia del Sistema Solar y de la geofísica, entre otras disciplinas.



El honorary fellowship es una distinción que entrega esa sociedad a científicos extranjeros por su trascendente labor académica y de investigación, y por la edición de publicaciones científicas reconocidas a nivel mundial.



Urrutia Fucugauchi cursó la licenciatura en Ingeniería Geofísica en la Facultad de Ingeniería (FI) y la maestría en la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM, y obtuvo el doctorado en la Universidad de Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de Michigan, Estados Unidos.



Es investigador titular C en el IGf y profesor en la FC, así como en varios programas de posgrado de esta casa de estudios. Tiene el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y es PRIDE D. Se desempeñó como director del Instituto de Geofísica de 1997-2005, y es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM.



Ha desarrollado estudios interdisciplinarios sobre el sistema Tierra, incluyendo enfoques de paleomagnetismo, tectónica, exploración geofísica, paleoclimas, cráteres de impacto y meteoritos. Realiza investigaciones sobre el cráter Chicxulub, meteoritos, extinción de organismos, además de origen y evolución del Sistema Solar.



Sus contribuciones comprenden análisis de efectos globales de impactos meteoríticos en el clima y sistemas de soporte de vida del planeta.



Cuenta con una amplia obra publicada (220 artículos en revistas internacionales, 12 volúmenes especiales, 60 capítulos en libros y memorias, 40 artículos sobre política científica y reportes) que han recibido más de tres mil 200 citas en la literatura.



También ha contribuido a crear un conjunto de laboratorios especializados (v.gr. Paleomagnetismo y Geofísica Nuclear, Propiedades Magnéticas, Radiocarbono.



Sus investigaciones han recibido apoyo tanto de fuentes nacionales (Conacyt, DGAPA-UNAM, Fundación R.J. Zevada) como internacionales (National Science Foundation, NASA, UC-MEXUS, National Geographics, VW Scientific Foundation, National Research Council de Inglaterra, Ministerio de Educación Monbusho y Agencia de Cooperación Internacional del Japón, de la Comunidad Europea, Programa de Cooperación Francia-México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, International Continental Scientific Drilling Program ICDP, e Integrated Ocean Drilling Program IODP).



Su trabajo ha recibido diversos reconocimientos, como los premios Nacional de Ciencias y Artes (2009), Universidad Nacional (2007), Academia Mexicana de Ciencias (1991), Bárcena de la Unión Geofísica Mexicana (2010), El Potosí (2010), Noriega de la Organización de Estados Americanos (1992), Maldonado Koerdell de la Unión Geofísica Mexicana (1991).



También, la Cátedra Ezequiel Chávez del Colegio de Ciencias y Humanidades (1992) y el Premio Puebla (1988). Ha sido electo Fellow de TWAS Academy of Sciences for the Developing World (2004) y Geological Society of America (2010). Es miembro titular de la Academia Mexicana de Ciencias (2012).