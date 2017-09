Musk conectará a la CDMX con Guadalajara con Mexloop

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Una de las más modernas tecnologías en medios de transporte llegará al país de la mano de Elon musk, el Hyperloop, un tren de alta velocidad.



El fundador de Tesla Motors eligió el proyecto Mexloop como uno de los 10 más viables del mundo, por medio de su firma Hyperloop One.



El proyecto ganador fue el del consorcio de Fernando Romero, de entre cientos de solicitudes de más de 10 países, y será desarrollado para cubrir la ruta Ciudad de México-Guadalajara.



"Es el único proyecto en América Latina que se suma a una exclusivo grupo de proyectos que se realizarán a nivel mundial", informó Hyperloop One su página web. El nuevo tren será capaz de viajar a mil 80 km por hora y recorrer en tan solo 38 minutos la ruta completa.



¿Cómo funcionará?



En el Hyperloop, los pasajeros y la carga se ponen en una cápsula de 8.7 metros de largo por 2.4 metros de alto y 2.7 metros de ancho, que acelera gradualmente a través de la propulsión eléctrica al interior de un tubo de baja presión.



Posteriormente, por medio de la levitación magnética, la cápsula se eleva sobre la pista y logra alcanzar velocidades de hasta mil 80 km/hora en largas distancias, debido a la resistencia aerodinámica ultra baja y que gracias a este método, se evita la fricción, que provoca que un cuerpo no avance más rápido.



De esta forma se innovará en el tiempo de recorrido, ya que la misma trayectoria en auto es de 6 horas, en autobús 17 horas, en avión 2horas 40 minutos, mientras que en el nuevo transporte tan solo tomará 38 minutos.



De igual forma, para optimizar el servicio, las estaciones del Mexloop estarían estratégicamente ubicadas cerca de aeropuertos, centros de estaciones de metro y tren, para maximizar la infraestructura de transporte.



Esta tecnología innovadora ya ha sido probada por Elon Musk, quien subió un video en su cuenta de Instagram hace unas semanas.