Aplicaciones para mantener Windows 10 limpio y en orden

(Tomada de la Red)

Un sistema operativo lleno de archivos innecesarios, 20 aplicaciones que arrancan cada vez que inicias y todo tipo de basura es garantía de tener un equipo que funciona lento o por debajo de sus posibilidades. Por fortuna hay muchas aplicaciones para arreglar ese desastre de escritorio y lo que hay bajo él.Disk CleanupUna de las primeras apps que merece la pena probar para retomar el control de un PC con Windows es la propia herramienta que viene con el sistema operativo. Para encontrarla solo tienes que abrir el menú inicio y buscar por Disk o Disco. Selecciona la unidad que quieras limpiar y sigue los pasos.La propia aplicación te dice qué archivos puedes borrar de forma segura como la caché de Edge, el contenido de la papelera, los archivos temporales, las previsuali-zaciones o los archivos de instalación. Incluso se pueden borrar los archivos que Windows crea durante su instalación (y que ocupan muchos GB). Una vez hayas seleccionado lo que quieras, pulsa Ok y Borrar archivos.Hay algunas aplicaciones como BleachBit que llegan un poco más lejos borrando archivos, pero ten cuidado al limpiar el registro de Windows. Hay cosas que pueden interferir con el buen funcionamiento del equipo si las borras, indica Informe21 The PC DecrapifierEsta aplicación es especialmente útil para equipos nuevos porque está especializa-da en borrar bloatware. No necesita instalación. Solo con ejecutarse ya puede analizar el sistema.C Decrapifier separa las aplicaciones en tres categorías: Las que definitivamente conviene borrar, las cuestionables que la mayor parte de gente borra, y el resto. En cada categoría te dice cada cuanto tiempo abres esa aplicación, si se ejecuta con el inicio, y el porcentaje de otros usuarios de PC Decrapifier que la han borrado. En algunos casos te remite a la web para un informe más completo. Si borrar aplicaciones te pone nervioso permite hasta crear un punto de restauración por si quieres recuperarlas.AdwCleanerBarras de herramientas, spyware, malware de otro tipo... Por muy escrupuloso que seas siempre acabas instalando alguna cosa que luego no usas, aplicaciones que se instalan sin previo aviso con otras o programas que usan spyware. AdwCleaner es una opción muy básica pero muy efectiva que no requiere instalación y examina el equipo en busca de toda esa porquería.AdwCleaner es obra de la misma compañía que hace Malwarebytes. Esta última ofrece muchas más funciones y un extra de protección que se han labrado una buena reputación. Eso sí, es un poco más pesada y desde luego le encanta hacerte saber de sus servicios premium.Steam CleanerEsta es ideal para los jugadores habituales. Steam, Origin, Uplay, y GoG suelen dejar algo de basurilla en el disco duro incluso cuando ya hemos desinstalado un juego. Steam Cleaner hace un excelente trabajo escaneando el disco duro en busca de directorios de instalación y archivos de los últimos juegos que se quedaron ahí y que se pueden eliminar de forma segura. En pocos minutos puedes liberar muchos gigas de espacio.La variante ideal de Steam Cleaner para aplicaciones de cualquier tipo que no sean juegos es Revo Uninstaller. Se asegura que no queden trazas de algo que hayas desinstalado.MiniBinSi te da pereza desplazarte hasta la papelera para destruir definitivamente los ar-chivos que hayas tirado, MiniBin te lo pone fácil. Se trata de una pequeña aplica-ción que aloja un acceso a la papelera en la barra de tareas, haciendo mucho más fácil cualquier operación con ella, desde tirar archivos a vaciarla o acceder a su contenido.