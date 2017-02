Nuevas formas de ver videos en Facebook

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las personas ven y comparten videos en Facebook más que nunca. Por esta razón, estamos enfocados en mejorar continuamente la experiencia.



Por esta razón, Facebook presentó algunas actualizaciones que hacen que la experiencia de ver videos en Facebook sea más rica, atractiva y flexible.



Sonido en los videos en el feed de noticias



Los vídeos en el feed de noticias se han reproducido anteriormente de forma silenciosa para escuchar, las personas debían tocar el video.



En la medida que las personas ven más videos en los teléfonos, esperan escuchar el sonido cuando el volumen de sus dispositivos está encendido.



Después de hacer pruebas con el sonido encendido en el feed de noticias y escuchar retroalimentación positiva por parte de las personas, decidimos llevar poco a poco la experiencia a más personas.



Con esta actualización, el sonido se desvanece y se desplaza a medida que los usuarios transitan por los vídeos en el feed de noticias, dándole vida a los videos que allí aparecen.



Si el teléfono está en silencio, los videos no se reproducirán con sonido. Si las personas no desean que los vídeos se reproduzcan con sonido, podrán desactivar esta función mediante la herramienta “Videos in News Feed Start With Sound” en Ajustes.



Video vertical



La plataforma también ha realizado cambios para que los videos verticales se vean mejor en dispositivos móviles. El año pasado comenzaron a probar con vistas previas más grandes para los videos verticales en el feed de noticias.



La gente respondió positivamente a esta actualización, por lo cual, hoy en día la visualización en formato más grande está disponible para todos los que ven videos en iOS y Android.



Multitasking con video



Sabemos que a veces los usuarios quieren ver un video y también seguir avanzando a través de su feed de noticias. Con los nuevos cambios ahora también es posible minimizar el video que estás viendo en una vista de imagen más pequeña que se ubicará en una de las esquinas de la pantalla, mientras navegas por otras historias del feed.



Los usuarios entonces podrán arrastrar los videos a cualquier esquina de la pantalla, y si están utilizando un dispositivo Android, podrán mantener el video en reproducción, incluso cuando salgan de la aplicación de Facebook para hacer otra cosa en tu teléfono.



Aplicación de video de Facebook para TV



Por último, Facebook ha escuchado que las personas quieren más opciones de cómo y dónde mirar videos de Facebook, por lo que la firma presentó una nueva aplicación de video para televisión que se lanzará pronto en las tiendas de aplicaciones para Apple TV, Amazon Fire TV y Samsung Smart TV.



El objetivo es que en un futuro, la nueva aplicación esté disponible en más plataformas.