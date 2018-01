Actualización de YouTube incorpora modo incógnito

(Tomada de la Red)

YouTube se propone seguir siendo la opción favorita de todos los amantes del video pero aún tiene detallitos por mejorar. Es por eso que con la más reciente revisión del código se descubrieron detalles interesantes, como el modo incógnito, más un tema nocturno.Si bien se desconoce cuándo estará disponible, el código de la app señala la existencia de un tema, nocturno… lo cual es de mucha utilidad para los usuarios aunque no se sabe si se quedará de forma definitiva o si se activará de forma opcional.Pero lo mejor será el modo “incógnito”. Con esta modalidad, se puede de forma simultánea poner pausa al contenido y hacer una búsqueda. Esto se descubrió gracias al botón para el mismo en el código, indica Poder PDA Una característica más es poder deslizar la publicidad cuando no se desee ver, aunque esto es particularmente útil para los usuarios que no usamos YouTube Red, para no apretar el botón después de los cinco segundos reglamentarios.También se podrá poner el modo de reproducción automática para que los videos se presenten ininterrumpidamente.Desafortunadamente no hay forma de saber si todas estas opciones llegarán algún día al usuario final.