¿Sabías que cuando los astronautas están en el Espacio su temperatura corporal alcanza los 40 º

Seguro pensabas que ir al Espacio era increíble, y no lo negamos, pero no todo es miel sobre hojuelas. Investigadores acaban de descubrir que la temperatura corporal de los astronautas va incrementando conforme pasa el tiempo, alcanzando hasta los 40 ºC.Esta fiebre aparece incluso cuando el cuerpo está en reposo absoluto, o cual arroja nueva información sobre las reacciones que tiene el cuerpo humano fuera de la Tierra, de acuerdo a un estudio publicado en Scientific Reports.¿Por qué incrementa la temperatura?Existen varios factores que tienen que ver con el ambiente en el que se encuentran los astronautas durante las misiones. Entre ellas es que en condiciones de calor es difícil eliminar el exceso de calor en el espacio, pues en este lugar se evapora más lento.¿Cómo se dieron cuenta de la fiebre en el Espacio?Constantemente se está estudiando cómo reacciona el ser humano en viajes prolongados al espacio, por ello es que esta investigación obtuvo la lectura de a temperatura de once astronautas durante varios momentos de su estancia fuera de la atmósfera en un periodo de 90 días, indica Muy Interesante Para ello se desarrolló una tecnología que combina un sensor de temperatura superficial de piel con un sensor de flujo de calor, que es capaz de medir los mínimos cambios.Un hallazgo más fue que el calor corporal incrementa más rápido cuando en microgravedad.