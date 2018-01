Marte tiene inmensas cantidades de agua atrapada bajo su superficie

(Tomada de la Red)

Los científicos han teorizado durante mucho tiempo que Marte tiene reservas de hielo de agua escondidas bajo su superficie. Sin embargo no es hasta ahora que han podido encontrarlas a solo unos cuantos metros bajo tierra. El estudio ha sido publicado en Science.El descubrimiento, que tiene enormes implicancias para la exploración humana del planeta rojo, fue llevado a cabo por Colin Dundas, geólogo del Servicio Geológico de EE. UU y miembro del Centro de Astrogeología.“Esta es una nueva ventana hacia el hielo en Marte”, aseguró.En 2002, la misión de la NASA Odyssey escaneó el planeta desde su órbita y detectó signos de hielo superficial en altas latitudes. En 2008, la misión Phoenix de la NASA desenterró hielo de agua en su lugar de aterrizaje cerca del polo norte marciano.Pero no fue hasta finales del 2016 que, utilizando el Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), los científicos encontraron una capa de hielo enterrada en las latitudes medias de Marte que contiene tanta agua como el Lago Superior.Sin embargo, recién con la investigación de Dundas, se ha podido comprender el alcance y la accesibilidad de las capas azuladas de hielo subsuperficial marciano.Los ocho sitios presentados en el nuevo estudio incluyen bancos empinados donde, la erosión ha expuesto capas de roca y hielo que el MRO podía ver desde arriba.Las bandas de hielo aparecen primero entre uno y dos metros bajo tierra, apoyando la idea de que las latitudes medias de Marte periódicamente tuvieron grandes nevadas millones de años atrás, cuando Marte estaba inclinado sobre su eje en un ángulo más pronunciado de lo que es hoy en día, dice Dundas.“Son imágenes muy interesantes que capturan el hielo subterráneo predicho por la teoría”, dice la científica planetaria de Caltech Bethany Ehlmann, que no participó en el estudio. “Además, es posible que podamos tomar muestras del hielo para registrar el cambio climático en Marte reciente, al igual que hacemos en la Tierra”.El descubrimiento también podría influir en cómo los futuros astronautas, que algún día aterrizarán en las latitudes medias de Marte, podrían sobrevivir utilizando recursos de la zona.Las misiones humanas a Marte probablemente dependerán de la extracción de agua del entorno local, ya sea extrayéndola de minerales hidratados o de los depósitos de hielo.Los humanos luego tomarían el agua o la descompondrían en hidrógeno y oxígeno, que luego podrían usarse para crear aire respirable y metano para combustible de cohetes.Además, que el agua esté a solo unos cuantos metros debajo de la superficie hace que el trabajo para extraerla sea menos arduo. Un detalle no menor si se toma en cuenta lo hostil de las condiciones marcianas.“Parece más alentador que el agua helada pueda estar disponible a profundidades lo suficientemente bajas que puedan usarse como recursos para misiones humanas a Marte”, dice Angel Abbud-Madrid, director del Centro de Recursos Espaciales de la Escuela de Minas de Colorado.Si a este descubrimiento se le suma que hace poco se encontró que Marte tenía picos altos de metano durante el verano, las posibilidades de exista vida (tal y como la conocemos) en este momento aumentan considerablemente.Mira más en INVDES.COM.MX