¿Sin pareja? Encuentra en Netflix a tu media naranja

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sin importar tu plan para este 14 de febrero,Ya sea que pertenezcas al grupo de lovers que se desviven por conseguir la mejor reservación y el regalo perfecto; al de las haters que se recluyen en casa porque simplemente creen que se trata de una estrategia de mercadotecnia; si te consideras forever alone porque evitas todo aquello que te recuerda que no tienes planes para ese día; o eres de las solteras que se aventurarán a conquistar a su príncipe azul, Netflix siempre tendrá el contenido que necesitas.En vez de atormentarte viendo pasar parejitas en cada esquina, sentirte forever alone y tirarte al drama, prepara unas palomitas y haz un maratón de pelis de terror comoSi habías planeado tomar las riendas de tu vida, declarándole tu amor a tu crush pero no resultó como esperabas,Mejor veo bien, la serieAntes de considerar tener un, o si ya lo tienes y quieres invitarlo a pasar el día juntos, te recomendamos aprender de la historia de Ashton Kutcher y Natalie Portman enpuede ser que concluyas que es la forma más rápida de arruinar una amistad o enamorarte de tu BFF.Si te gusta tomar ese día como la mejor forma de pasarla con tus amigos, pide una pizza familiar e invítalos a ver un maratón de series comocuyos personajes representan los squad goals que todos tenemos y que seguramente les recordarán una que otra aventura juntos.Si tienes la suerte de estar en una hermosa relación, prepara una cena romántica en casa y después vean, las cuales son comedias románticas, lo que significa que no sólo son cursis, sino también muy divertidas.Sean cuales sean tus planes durante todo febrero y tus propósitos para el 14, recuerda que, va a donde tú vayas y siempre está dispuesto a quedarse